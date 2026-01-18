Ilar suutis Stadloberi lõpupingutuse nurjata

28-aastane Ilar kerkis võistluste liidriks poolel maal ning juhtis 7,6 km peal Stadloberi ees 17 sekundiga ja veel kilomeeter enne lõppu tervelt 10,1 sekundiga. Rootslanna lõpp oli raske, aga napp edu siiski jäi.

Tegemist oli Ilari karjääri kolmanda individuaalse MK-etapivõiduga, kuid esimesega klassikatehnikasõidus. Viimati tõusis ta pjedestaali kõrgeimale astmele mullu märtsis Holmenkollenis.

Ilari ja Stadloberi järel teenis kolmanda koha rootslanna Jonna Sundling, kel kogunes kaotust võitjale 20,8 sekundit. Kuue hulka sõitsid ka üldliider Jessie Diggins (USA; +30,1), Karoline Grötting (Norra; +31,7) ja Maja Dahlqvist (Rootsi; +31,8).

Eesti suusatajaid stardis ei olnud.

Enne Milano Cortina olümpiamänge on nüüd jäänud veel vaid üks etapp: nädala pärast kohtutakse Šveitsis Gomsis, kus on kavas vabatehnika paarissprindid, individuaalsed klassikasprindid ja ühisstardist 20 km klassikatehnikasõidud.