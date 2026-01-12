Glinka pääses Austraalia lahtiste kvalifikatsioonis edasi, Lajal kaotas

Maailma edetabelis 196. kohale kerkinud Glinka läks kvalifikatsiooni esimeses ringis kokku temast kümme kohta tagapool asuva Prantsusmaa tennisisti Clement Taburiga, kes alustas tasavägise 7:5 setivõiduga. Teises setis sai Glinka kiirelt murde ning asus seejärel 2:0 juhtima, aga prantslane jõudis 3:3 viigini. Eestlane näitas seejärel aga taset, kui viis kolme järjestikuse geimivõiduga matši otsustavasse setti.

Kolmandas setis asus Glinka murdega juhtima 3:1, aga Tabur ei lubanud teda taas eest ja viigistas. Seejärel vahetasid mehed eestlase juhtimisel geimivõitusid, aga Glinka murdis 5:4 eduseisul seitsmendat korda ja teenis 5:7, 6:3, 6:4 võiduga edasipääsu teise ringi.

25-aastane eestlane lõi lausa 12 serviässa ja tegi kaks topeltviga, Tabur sai kirja kaks ässa ja neli topeltviga. Esimeselt pallingult teenis Glinka punkti 61-protsendilise eduga (Tabur 67%), teisel servilt tuli punkt 51-protsendilise eduga (Tabur 36%). Glinka sai 14 murdevõimalust ja realiseeris neist pooled, tõrjudes vastase 13 võimalusest kaheksa. Eestlane kogus 26 äralööki ja tegi 30 lihtviga, vastase arvele jäi 28 äralööki ja 33 lihtviga.

Kvalifikatsiooni teises ringis kohtub Glinka 21-aastase prantslase Luca van Assche'iga (ATP 164.), kes alistas avaringis kvalifikatsioonis 22. asetatud tuneeslase Moez Echargui (ATP 134.).

Eesti esireket Mark Lajal (ATP 149.) kohtus 27. paigutatud itaallase Francesco Passaroga, kes võttis eestlaselt mulluse Wimbledoni kvalifikatsiooniturniiri eest revanši. Passaro võitis avaseti 7:6 (4) ning sai teises setis 4:4 viigiseisul seti esimese murde, vormistades seejärel 6:4 võidu.

Lajal lõi veidi üle pooleteise tunni kestnud kohtumises kuus ässa, aga patustas ka viie topeltveaga. Passaro arvele jäi üheksa serviässa, topeltviga ta ei teinud. Lajal sai kaks murdevõimalust ja kasutas ära ühe, Passaro oli viiest kaks. Äralööke kogunes Lajalil 17 (Passaro 26), eestlane tegi ka 28 lihtviga (Passaro 13).