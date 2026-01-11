X!

Selgusid Lajali ja Glinka vastased Austraalia lahtistel

Tennis
Mark Lajal
Aasta esimesel tennise suurturniiril ehk Austraalia lahtiste meeste üksikmängu kvalifikatsioonis osalevad Mark Lajal ja Daniil Glinka said teada esimesed vastased.

Maailma edetabelis 149. kohta hoidev Lajal läheb esimeses ringis kokku temast üheksa astet kõrgemal asuva itaallase Francesco Passaroga. Omavahel kohtuti ka tunamullu Wimbledoni kvalifikatsioonis ja siis jäi settidega kaks-üks peale eestlane.

25-aastane Passaro on paremal juhul kuulunud maailma edetabelis saja parema hulka, aga väga suured saavutused puuduvad. Ainus slämmiturniiri põhitabeli võit pärineb seejuures just eelmise aasta Austraalia lahtistelt.

Maailma edetabelis 196. kohale kerkinud Glinka kohtub esimeses ringis temast kümme kohta tagapool asuva Prantsusmaa tennisisti Clement Taburiga. Mullu oktoobris olid samad mängijad vastamisi ATP Challengeri turniiril Olbias, kus kahes setis jäi peale Glinka.

Novembris esimest korda karjääri jooksul korraks 200 hulka murdnud Tabur on slämmiturniiride põhitabelisse pääsenud vaid korra. Eelmise aasta Prantsusmaa lahtistel ta avaringist kaugemale ei jõudnud.

Toimetaja: Siim Boikov

