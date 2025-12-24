Nii Lajal kui Glinka tagasid koha Austraalia lahtiste kvalifikatsioonis
Esmakordselt mängivad tennise suure slämmi turniiril kaks Eesti meestennisisti, kui nii Mark Lajal kui Daniil Glinka pääsesid Austraalia lahtiste kvalifikatsiooniturniirile.
Eesti esireket Mark Lajal on maailma edetabelis 148. kohal, võimsa hooaja selja taha jätnud Daniil Glinka on temast tabelis täpselt 50 kohta tagapool. Mõlemad kuuluvad kolmapäeval avaldatud Austraalia lahtiste kvalifikatsiooninimekirja.
Aasta esimese slämmiturniiri kvalifikatsioon algab Melbourne'is 12. jaanuaril ning otsustavad mängud peetakse 15. jaanuaril. Põhiturniirile pääsemiseks tuleb võita kolm kohtumist. Korraldajad jagavad meeste põhiturniirile veel kolm wild card'i, naiste turniirile on veel üks kutsega koht.
Meeste kvalifikatsiooniturniiril osaleb 12 kohalikku tennisisti, teiste seas endine maailma 17. reket Bernard Tomic ning kunagise esireketi Lleyton Hewitti poeg Cruz. Naiste kvalifikatsioonis kasutavad kaitstud edetabelikohta slämmivõitja Sloane Stephens, 2021. aastal Melbourne'is finaali jõudnud Jennifer Brady ning endine TOP10 mängija Kristina Mladenovic.
