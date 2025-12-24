X!

Nii Lajal kui Glinka tagasid koha Austraalia lahtiste kvalifikatsioonis

Tennis
Daniil Glinka
Daniil Glinka Autor/allikas: cassisopenprovence.com
Tennis

Esmakordselt mängivad tennise suure slämmi turniiril kaks Eesti meestennisisti, kui nii Mark Lajal kui Daniil Glinka pääsesid Austraalia lahtiste kvalifikatsiooniturniirile.

Eesti esireket Mark Lajal on maailma edetabelis 148. kohal, võimsa hooaja selja taha jätnud Daniil Glinka on temast tabelis täpselt 50 kohta tagapool. Mõlemad kuuluvad kolmapäeval avaldatud Austraalia lahtiste kvalifikatsiooninimekirja.

Aasta esimese slämmiturniiri kvalifikatsioon algab Melbourne'is 12. jaanuaril ning otsustavad mängud peetakse 15. jaanuaril. Põhiturniirile pääsemiseks tuleb võita kolm kohtumist. Korraldajad jagavad meeste põhiturniirile veel kolm wild card'i, naiste turniirile on veel üks kutsega koht.

Meeste kvalifikatsiooniturniiril osaleb 12 kohalikku tennisisti, teiste seas endine maailma 17. reket Bernard Tomic ning kunagise esireketi Lleyton Hewitti poeg Cruz. Naiste kvalifikatsioonis kasutavad kaitstud edetabelikohta slämmivõitja Sloane Stephens, 2021. aastal Melbourne'is finaali jõudnud Jennifer Brady ning endine TOP10 mängija Kristina Mladenovic.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

13:59

Nii Lajal kui Glinka tagasid koha Austraalia lahtiste kvalifikatsioonis

23.12

Anikina pärjati Euroopas aasta parima tenniseneiu tiitliga

22.12

ATP uue põlvkonna finaalturniiri võitis USA tulevikutäht

19.12

Wawrinka lõpetab järgmisel aastal 24 hooaega kestnud profikarjääri

17.12

Alcarazi ja Ferrero kuue slämmivõiduni viinud koostöö lõppes

17.12

Eesti jäi rannatennise MM-il matšivõiduta

11.12

Lajali treeneriks sai maailma viienda reketi eelmine juhendaja

11.12

Prantsusmaa tennisistile määrati 20 aasta pikkune võistluskeeld

10.12

WTA sõlmis Mercedesega ajaloolise sponsorlepingu

10.12

Sabalenka transsooliste kaasamist ei poolda: see ei ole naiste suhtes aus

07.12

Pikalt võistluspausilt naasnud Neel võttis turniirivõidu

05.12

Ingrid Neel ja tema paariline võitsid dramaatiliselt

05.12

Vene tennisistist saab Austria esireket

04.12

Kristjan Tamm ei suutnud ameeriklase võiduseeriat peatada

04.12

Malõgina andis Türgis loobumisvõidu

multimeedia

sport.err.ee uudised

16:08

Viiekordne suurturniiri võitja Koepka lahkub LIV-sarjast

15:08

Avalanche on kodujääl võitnud juba 13 mängu järjest

13:59

Nii Lajal kui Glinka tagasid koha Austraalia lahtiste kvalifikatsioonis

13:18

Kadrina ja Haljala derbimäng tõi esiliigas saali ligi 2000 inimest

12:26

EJL kutsus Vene klubide rahastamise teemal kokku erakorralise üldkogu

11:54

Jürgens sai Albaania kõrgliigas kirja esimese täismängu

11:24

Flagg näitas potentsiaali, Spurs alistas taas Thunderi

10:54

Asi püstitas Belgias punktirekordi, Bratkalt võimas kaksikduubel

10:31

Böckler kerkis oma klubi resultatiivseimaks, aga Rannula võitis ikkagi

09:40

Põlvas toimub pühadehõnguline käsipalliturniir

23.12

HC Panteri aasta lõppes kaotusega Jelgavas

23.12

Vigastusest paranenud Siim-Sander Vene debüteeris uue klubi särgis

23.12

Giacomel südamlikus järelehüüdes: lenda kõrgelt nagu ingel, sest sa oled seda

23.12

F1-sarja etapivõitja Arand: kas oled väga kiire või väga märg! Uuendatud

23.12

Kalev/Cramo lõpetas aasta kindla koduvõiduga Uuendatud

23.12

ETV spordisaade, 23. detsember

23.12

Tour de Ski eelmise hooaja teine mees tänavu ei stardi

23.12

Anikina pärjati Euroopas aasta parima tenniseneiu tiitliga

23.12

Björndalen lahkunud Bakkenist: ta oli maailma kõige kannatlikum inimene

23.12

Suri Norra laskesuusataja Sivert Guttorm Bakken

loetumad

23.12

Suri Norra laskesuusataja Sivert Guttorm Bakken

23.12

Björndalen lahkunud Bakkenist: ta oli maailma kõige kannatlikum inimene

23.12

Giacomel südamlikus järelehüüdes: lenda kõrgelt nagu ingel, sest sa oled seda

23.12

Wierer ja Vittozzi loobuvad järgmisest MK-etapist

23.12

Vigastusest paranenud Siim-Sander Vene debüteeris uue klubi särgis

23.12

Kaksikõed Tederid valmistuvad Milano Cortina olümpiaks

22.12

Aroni raske töö kannab vilja: tegin mitmeid kordi rohkem, kui pidin

23.12

Anikina pärjati Euroopas aasta parima tenniseneiu tiitliga

23.12

Kahekordne Euroopa meister loobus tulevast EM-ist

23.12

Salah tõi kontinendi edukaimale viimasel hetkel võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo