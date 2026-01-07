X!

Austraalia lahtiste auhinnafond kasvas rekordilise summani

Tennis
Austraalia lahtiste peaväljak Rod Laver Arena.
Austraalia lahtiste peaväljak Rod Laver Arena. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Austraalia lahtiste tennisemeistrivõistluste korraldajad teatasid, et turniiri auhinnafond kasvas rekordilise 64,3 miljoni euroni.

Aasta esimese suure slämmi turniiri auhinnafond kasvas võrreldes mullusega 16 protsendi võrra ning on turniiri ajaloo suurim.

Kõigi nelja slämmiturniiri võrdluses jäävad Austraalia lahtised alla üksnes USA lahtistele, kus jagati eelmisel aastal välja ligi 78 miljonit eurot.

Meeste ja naiste üksikmängude võitjad teenivad tänavu ligi 2,5 miljonit eurot ehk umbes pool miljonit rohkem kui eelmisel aastal.

Auhinnafondi kasv puudutab kõiki turniiril osalevaid üksik- ja paarismängijad, näiteks kvalifikatsiooni avaringis kaotanud mängija pistab tasku 16 protsenti rohkem kui mullu. Lisaks hüvitab turniiri korraldaja Tennis Australia varasemast suuremas ulatuses mängijate reisikulusid.

Austraalia lahtiste kvalifikatsiooniturniir algab 12. jaanuaril ning põhiturniiril alustatakse mängudega 18. jaanuaril. Meeste üksikmängus asub tiitlit kaitsma itaallane Jannik Sinner ja naiste üksikmängus ameeriklanna Madison Keys. Eesti tennisistidest on võistlustules Mark Lajal, Daniil Glinka ja Ingrid Neel.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

10:22

Austraalia lahtiste auhinnafond kasvas rekordilise summani

06.01

Djokovic loobus Austraalia lahtiste eelturniirist

06.01

Sabalenka hooaeg algas karjääri nobedaima võiduga

06.01

Glinka jättis lubamatult palju murdevõimalusi kasutamata

05.01

Viimati suve alguses mänginud Poola tennisetäht alistas kolmanda reketi

05.01

Lajal päästis seitse matšpalli, aga hooaeg algas ikkagi kaotusega

04.01

Elizaveta Anikina alustas aastat turniirivõiduga

04.01

Lajal ja Glinka alustavad uuel nädalal hooaega

03.01

Swiatek: naiste tennis ei vajanud Sabalenka ja Kyrgiose mängu

02.01

Sakkari ja Tsitsipas tõid Kreekale võidu Jaapani üle

02.01

Argentina alustas tennisehooaega kindla võiduga

02.01

45-aastane Venus Williams sai Austraalia lahtistele vabapääsme

01.01

Kolmanda Eesti tennisistina võistleb Austraalia lahtistel Ingrid Neel

30.12

Lajal alustab hooaega Austraalias, Glinka Uus-Kaledoonias

28.12

Kyrgios alistas näidismatšis Sabalenka

multimeedia

sport.err.ee uudised

12:42

Saalijalgpalli karikavõistlustel selgusid poolfinaalpaarid

12:01

Märt Ibruse korvpallikommentaar: noortel tasub silma peal hoida

11:34

Islanders korraldas kodujääl tõelise hävitustöö

10:56

Tammeka ja Kalju tugevdasid koosseise

10:22

Austraalia lahtiste auhinnafond kasvas rekordilise summani

09:43

Kuuba ihkab kodupubliku ees medalit: oleks ju tore

09:16

James ja Doncic viskasid kumbki 30 punkti

08:43

Tiitlikaitsja Elevandiluurannik tagas koha veerandfinaalis

08:05

Eesti korvpallitalenti ootab ees pikk vigastuspaus

06.01

Euroliiga kuus parimat teisipäeval ei vääratanud

06.01

Eesti võrkpallitreenerid mõtlevad Balti liiga jätkudes juba play-off'ile

06.01

Itaalias palliv noor Kangur: vajadusel leian sõbrad, aga suudan ka ise lahendada Uuendatud

06.01

ETV spordisaade, 6. jaanuar

06.01

Norra treener: Ilvese hüppetrenn Otepääl oli selle hooaja parim

06.01

Ilves Otepää MK-etapi külmakraadidest: vanal heal ajal talvel ju nii oligi

06.01

Suurorg oli visetel hädas ja Sopot kaotas lisaajal

06.01

Mägi enne EM-valikmängu: proovime kiirrünnakutest lihtsaid väravaid saada

06.01

Prevc võitis kindlalt Nelja hüppemäe turnee

06.01

U-19 jalgpallikoondise peatreenerina jätkab Siim Valtna

06.01

Aigro võib järgmise hüppe teha alles OM-il: see on reaalne, aga ma ei karda

loetumad

06.01

Aigro õnnetusest: eks see oli sportlase süü, võtan kõik enda peale

06.01

Itaalias palliv noor Kangur: vajadusel leian sõbrad, aga suudan ka ise lahendada Uuendatud

06.01

Oberhofi MK-etapp algab austusavaldustega Bakkenile

06.01

Rootsi hokinoored tulid juunioride maailmameistriteks

06.01

FIS-i president hoiatab taliolümpiat liialt uuendamast

06.01

Euroliiga kuus parimat teisipäeval ei vääratanud

06.01

Ilves Otepää MK-etapi külmakraadidest: vanal heal ajal talvel ju nii oligi

06.01

Sabalenka hooaeg algas karjääri nobedaima võiduga

06.01

Fordide rõõmupäev Dakaris tipnes Guthrie esikohale kerkimisega

08:05

Eesti korvpallitalenti ootab ees pikk vigastuspaus

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo