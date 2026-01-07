Austraalia lahtiste auhinnafond kasvas rekordilise summani

Aasta esimese suure slämmi turniiri auhinnafond kasvas võrreldes mullusega 16 protsendi võrra ning on turniiri ajaloo suurim.

Kõigi nelja slämmiturniiri võrdluses jäävad Austraalia lahtised alla üksnes USA lahtistele, kus jagati eelmisel aastal välja ligi 78 miljonit eurot.

Meeste ja naiste üksikmängude võitjad teenivad tänavu ligi 2,5 miljonit eurot ehk umbes pool miljonit rohkem kui eelmisel aastal.

Auhinnafondi kasv puudutab kõiki turniiril osalevaid üksik- ja paarismängijad, näiteks kvalifikatsiooni avaringis kaotanud mängija pistab tasku 16 protsenti rohkem kui mullu. Lisaks hüvitab turniiri korraldaja Tennis Australia varasemast suuremas ulatuses mängijate reisikulusid.

Austraalia lahtiste kvalifikatsiooniturniir algab 12. jaanuaril ning põhiturniiril alustatakse mängudega 18. jaanuaril. Meeste üksikmängus asub tiitlit kaitsma itaallane Jannik Sinner ja naiste üksikmängus ameeriklanna Madison Keys. Eesti tennisistidest on võistlustules Mark Lajal, Daniil Glinka ja Ingrid Neel.