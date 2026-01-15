Swiatek ja Zverev said Austraalia lahtisteks keerulise loosi

Endise maailma 58. reketi Gastoni alistamise korral võib Sinnerit kolmandas ringis oodata Brasiilia tulevikutäht Joao Fonseca ning veerandfinaalis näiteks Ben Shelton või Casper Ruud. Küll on Sheltonil juba avaringis keeruline vastane, kui vastamisi tuleb minna endise maailma 13. reketi Ugo Humbert'iga.

Esireket Carlos Alcaraz alustab põhiturniiri austraallase Adam Waltoni vastu, neljandas ringis võib vastaseks tulla 14. asetusega kaasmaaalane Alejandro Davidovich Fokina ja veerandfinaalis kodupubliku favoriit Alex de Minaur, ent temalgi on avaringis vaja jagu saada keerulisest vastasest: de Minaur loositi kokku Wimbledoni finaalis mänginud itaallase Matteo Berrettiniga.

Oma 25. slämmitiitlit jahtiv Novak Djokovic mängib esimeses ringis Pedro Martinezega, kolmandas ringis võib võimalikuks vastaseks olla 2019. aastal Austraalias kaheksa parema sekka pääsenud Roberto Bautista Agut. Päris raske loosi sai aga maailma kolmas reket Alexander Zverev: esmalt tuleb vastamisi minna Gabriel Dialloga, kolmandas ringis võib-olla Cameron Norriega, neljanda ringi potentsiaalne vastane on Andrei Rubljov ja veerandfinaalis näiteks üks kolmikust Daniil Medvedev - Arthur Rinderknech - Felix Auger-Aliassime, kes said mullu kamba peale seitsmes omavahelises mängus Zverevist jagu kuuel korral.

Naiste põhiturniiril kohtub maailma esireket Arina Sabalenka avaringis Madagaskari juurtega Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah'ga, kolmandas ringis võib vastu tulla britt Emma Raducanu, veerandfinaalis Jasmine Paolini ja poolfinaalis Coco Gauff või Mirra Andrejeva. Sealjuures võib teises ringis näha kolmanda asetusega Gauffi ning legendaarse Venus Williamsi vastasseisu.

Endisel esireketil Iga Swiatekil on Austraalia lahtiste tiitel veel auhinnakapist puudu, aga lihtne ülesanne seda tänavu saavutada pole: avaringis hiinlanna Yuan Yuega kohtuv poolatar võib kaheksandikfinaalis kokku minna Naomi Osaka või Ljudmilla Samsonovaga, juba veerandfinaalis on võimalikuks vastaseks viienda asetusega Jelena Rõbakina ning poolfinaalis Amanda Anisimova.

Mullu kahes slämmifinaalis mänginud ameeriklanna ei saanud sealjuures paha loosi: teel nelja parema sekka on võimalikeks vastasteks kaasmaalannad Sofia Kenin, Peyton Stearns ja Jessica Pegula või tiitlikaitsja Madison Keys, samas tabeliveerandis on ka Linda Noskova, Jelena Ostapenko ning Karolina Pliškova.