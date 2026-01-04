Lajal ja Glinka alustavad uuel nädalal hooaega

Lajalil oli plaan algselt mängida Brisbane'i ATP 250 turniiril, aga seal oli koosseis nii tugev, et isegi valikturniirile pääses viimasena maailma 100. reket. Nii tuli Lajalil valida mängimine Canberra Challenger 125 turniiril, vahendab Tennisnet.ee.

Glinkal oli aga kohe plaan osaleda Noumea Challenger 100 turniiril, sest seal oli kindel, et ta 198. edetabelikohaga pääseb otse põhitabelisse.

Lajal kohtub Canberra turniiri avaringis vabapääsme saanud austraallase James McCabe'iga, kes on ATP edetabelis 193. kohal. Esimesena on Canberras asetatud Vit Kopriva (Tšehhi, ATP 103.). Seega on Canberra Challengeri kõige kõrgema asetusega mängija isegi edetabelis tagapool, kui Brisbane'i kvalifikatsiooni madalaima rankinguga mees.

Glinkal tuleb aga kohtuda üsna tuntud mehe, austraallase Bernard Tomiciga (ATP 192.), kes sai turniiril viimase ehk kaheksandana asetuse. Noumea Challengeri esireket on Jordan Thompson (Austraalia, 108.), kes alles 2024. aasta aprillis oli maailma 26. reket. Omapärane fakt on ka see, et Lajali ja Glinka vastased on edetabelis kõrvuti.