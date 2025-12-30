X!

Lajal alustab hooaega Austraalias, Glinka Uus-Kaledoonias

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Cassis Open Provence
Tennis

Hooaja esimeseks suure slämmi turniiriks ehk Austraalia lahtisteks tennisemeistrivõistlusteks valmistuvad Eesti tipud Mark Lajal ja Daniil Glinka avavad juba järgmisel nädalal hooaja.

Värskes maailma edetabelis koha võrra langenud ja nüüd 149. real paiknev Eesti esireket Lajal alustab uut hooaega Austraalia pealinnas Canberras peetaval ATP Challenger 125 kategooria turniiril.

Ülesandmislehe kohaselt on Canberras mängijaist kõrgeima edetabelikohaga tšehh Vit Kopriva, kes asub tabelis 103. positsioonil ja itaallane Luca Nardi, kes on 107. kohal. Lisaks mängib Canberras ka kunagine USA lahtiste finalist Kei Nishikori, kes olnud maailma neljas reket, et erinevate vigastuse tõttu on ta pidanud mitmeid võistluspause ja praegu asub 36-aastane jaapanlane 156. kohal.

Edetabeli 198. number Glinka aga avab hooaja märksa eksootilisemas kohas – Vaikses ookeanis asuva Uus-Kaledoonia pealinnas Noumeas peetaval ATP Challenger 75 kategooria turniiril.

Sel turniiril on kõrgeima edetabelikohaga mängija austraallane Jordan Thompson, kes on maailma 108. reket, aga seal mängivad ka prantslane Pierre-Hugues Herbert ja austraallane Bernard Tomic. Herbert on edetabelis jõudnud 36. kohale, aga praegu on 155. kohal. Tomic on olnud maailma 17. reket, aga seda pea kümme aastat tagasi, värskes edetabelis asub ta 192. positsioonil.

Toimetaja: Maarja Värv

