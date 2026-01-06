Glinka jättis lubamatult palju murdevõimalusi kasutamata

Glinka läks vastamisi austraallase Bernard Tomiciga (ATP 187.) ja jäi alla 4:6, 3:6. Kohtumine kestis tund ja 46 minutit.

Esimeses setis jäi Glinka kohe murdega taha, aga tasakaalustas seitsmendas geimis seisu. Paraku kaotas ta seisult 4:5 veel ühe oma pallingugeimi. Teises setis kujunes otsustavaks neljas geim, kus Glinka kaotas taas oma servi ja sellest enam välja tulla ei suutnud.

Siiski oli Glinkal tegelikult mitmeid võimalusi kohtumine oma kasuks kallutada, aga ta jättis koguni tosin murdepalli realiseerimata ja sai kätte vaid ühe. Ka Tomici statistika polnud kuigi hea, temal õnnestus tosinast murdevõimalusest kasutada kolm.

33-aastane Tomic on parematel päevadel kuulunud ka maailma 20 parema hulka ning jõudnud Austraalia lahtistel kolmel korral kaheksandikfinaali. Wimbledonis pääses ta 2011. aastal koguni veerandfinaali.

Tegemist oli Glinka hooaja esimese võistlusmänguga. Järgmisena peaks teda ootama Austraalia lahtiste kvalifikatsiooniturniir.