X!

Swiatek: naiste tennis ei vajanud Sabalenka ja Kyrgiose mängu

Tennis
Iga Swiatek
Iga Swiatek Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Endise maailma esireketi Iga Swiateki sõnul ei andnud aasta lõpus toimunud Arina Sabalenka ja Nick Kyrgiose vaheline kohtumine tennisele mingit lisatõuget.

Aasta viimasel pühapäeval toimunud meelelahutuslikus muudetud reeglitega näidismatšis sai viimase kolme aasta jooksul vähestes ametlikes mängudes väljakul käinud austraallane Kyrgios maailma esireketi Sabalenka üle 6:3, 6:3 võidu.

Kohtumine oli inspireeritud eelmisel sajandil peetud meeste ja naiste vahelistest mõõduvõttudest, näiteks Billie Jean Kingi ja Bobby Riggsi matšist 1973. aastal, aga paljude sõnul on selline matš naiste tennise seadnud halba valgusesse. Nüüd on kriitilise seisukoha välja öelnud ka kuuekordne slämmivõitja Iga Swiatek.

"Ma ei vaadanud seda mängu, sest ma ei vaata selliseid asju. Kindlasti sai see palju tähelepanu. See oli meelelahutus, aga ma ei ütleks, et sellel oli mingit pistmist sotsiaalse muutuse või ühegi tähtsa teemaga," kommenteeris Swiatek laupäeval Sydneys.

"Selle nimi [Battle of the Sexes ehk sugupoolte heitlus - toim] oli sama, mis Billie Jean Kingi matšil 1973. aastal, aga see ongi kõik. Rohkem sarnasusi ei ole, sest naiste tennis on eraldiseisev. Meil on nii palju suuri sportlasi ja lugusid, me ei vaja võrdlust meeste tennisega," lisas poolatar.

Swiatek osaleb Austraalias segavõistkondade turniiril United Cup, mis on tema sõnul parem viis meeste ja naiste tennise väärtustamiseks. "Turniirid nagu United Cup toovad tennisefännid kokku - nii WTA kui ATP fännid saavad seda nautida. Üksikmängutippudel pole tavaliselt kalendris ruumi, et mängida segapaarismängu ja siin selle nägemine on minu arvates tegelikult see, mis teeb meie spordiala huvitavaks ja paremaks," lisas Swiatek.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

16:51

Swiatek: naiste tennis ei vajanud Sabalenka ja Kyrgiose mängu

02.01

Sakkari ja Tsitsipas tõid Kreekale võidu Jaapani üle

02.01

Argentina alustas tennisehooaega kindla võiduga

02.01

45-aastane Venus Williams sai Austraalia lahtistele vabapääsme

01.01

Kolmanda Eesti tennisistina võistleb Austraalia lahtistel Ingrid Neel

30.12

Lajal alustab hooaega Austraalias, Glinka Uus-Kaledoonias

28.12

Kyrgios alistas näidismatšis Sabalenka

27.12

Briti esireket jätab aasta esimese slämmiturniiri vahele

25.12

Alcarazi treener koostöö lõppemisest: mul on praegu väga valus

25.12

Lajal lõppenud hooajast: õppisin enda kohta palju

24.12

Jõululaps Anett Kontaveit tähistab ümmargust sünnipäeva

24.12

Nii Lajal kui Glinka tagasid koha Austraalia lahtiste kvalifikatsioonis

23.12

Anikina pärjati Euroopas aasta parima tenniseneiu tiitliga

22.12

ATP uue põlvkonna finaalturniiri võitis USA tulevikutäht

19.12

Wawrinka lõpetab järgmisel aastal 24 hooaega kestnud profikarjääri

multimeedia

sport.err.ee uudised

17:39

Soomlanna sai esimese MK-võidu, eestlased ei jõudnud 30 parema sekka Uuendatud

17:19

Vagul ei pääsenud Innsbruckis põhivõistlusele

16:51

Swiatek: naiste tennis ei vajanud Sabalenka ja Kyrgiose mängu

16:21

FC Floraga liitus Taaniel Usta

15:45

Rast avas suurslaalomis võiduarve

15:03

Sepa ülikool andis vastasele 68-punktilise koslepi

13:42

Flora naiskond vahetas peatreenerit

13:09

Kuuba sai koduseks karikaetapiks viienda asetuse

12:28

Milan tõusis Itaalias taas liidriks

11:53

Rangers alistas Miamis lageda taeva all Panthersi

11:23

Thunder jooksis põhimeesteta mänginud Warriorsist üle

10:57

Dartsi maailmameistri selgitavad Littler ja van Veen

10:27

Soome valis olümpiamängude koosseisu ühe mängija väljastpoolt NHL-i

09:41

Olympiakos alistas Panathinaikose, Ataman kirus kohtunikke

09:08

Zunte edestas Winterbergis valitsevat maailmameistrit

08:33

Soome lülitas tiitlikaitsja USA konkurentsist välja

08:10

Alev jätab suusatuuri pooleli

02.01

Käsipallikoondise peatreener: üritame iga trenni ja mänguga taset tõsta

02.01

Laane ja Bulgaaria klubi teed läksid lahku

02.01

Botn: mina leidsin Bakkeni surnuna

loetumad

02.01

Botn: mina leidsin Bakkeni surnuna

02.01

Coventry: isegi kui sõda lõpeb, ei pääse venelased olümpiale oma lipu all

08:33

Soome lülitas tiitlikaitsja USA konkurentsist välja

02.01

Šveitsi uusaastapõlengus hukkus noor golfimängija

02.01

Laane ja Bulgaaria klubi teed läksid lahku

02.01

Joshua autojuhile esitati süüdistus traagilise õnnetuse põhjustamises

02.01

Teisel poolajal sihiku paika saanud Kullamäe aitas Lietkabelise võidule

09:08

Zunte edestas Winterbergis valitsevat maailmameistrit

02.01

Maailmameister USA kaasas taas koondisesse NHL-i mehed

17:39

Soomlanna sai esimese MK-võidu, eestlased ei jõudnud 30 parema sekka Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo