Swiatek: naiste tennis ei vajanud Sabalenka ja Kyrgiose mängu

Aasta viimasel pühapäeval toimunud meelelahutuslikus muudetud reeglitega näidismatšis sai viimase kolme aasta jooksul vähestes ametlikes mängudes väljakul käinud austraallane Kyrgios maailma esireketi Sabalenka üle 6:3, 6:3 võidu.

Kohtumine oli inspireeritud eelmisel sajandil peetud meeste ja naiste vahelistest mõõduvõttudest, näiteks Billie Jean Kingi ja Bobby Riggsi matšist 1973. aastal, aga paljude sõnul on selline matš naiste tennise seadnud halba valgusesse. Nüüd on kriitilise seisukoha välja öelnud ka kuuekordne slämmivõitja Iga Swiatek.

"Ma ei vaadanud seda mängu, sest ma ei vaata selliseid asju. Kindlasti sai see palju tähelepanu. See oli meelelahutus, aga ma ei ütleks, et sellel oli mingit pistmist sotsiaalse muutuse või ühegi tähtsa teemaga," kommenteeris Swiatek laupäeval Sydneys.

"Selle nimi [Battle of the Sexes ehk sugupoolte heitlus - toim] oli sama, mis Billie Jean Kingi matšil 1973. aastal, aga see ongi kõik. Rohkem sarnasusi ei ole, sest naiste tennis on eraldiseisev. Meil on nii palju suuri sportlasi ja lugusid, me ei vaja võrdlust meeste tennisega," lisas poolatar.

Swiatek osaleb Austraalias segavõistkondade turniiril United Cup, mis on tema sõnul parem viis meeste ja naiste tennise väärtustamiseks. "Turniirid nagu United Cup toovad tennisefännid kokku - nii WTA kui ATP fännid saavad seda nautida. Üksikmängutippudel pole tavaliselt kalendris ruumi, et mängida segapaarismängu ja siin selle nägemine on minu arvates tegelikult see, mis teeb meie spordiala huvitavaks ja paremaks," lisas Swiatek.