Viimati suve alguses mänginud Poola tennisetäht alistas kolmanda reketi

Kauaaegne Poola esireket käis viimati väljakul juuni teisel nädalal s'Hertongenboschi muruturniiril, kus alistas avaringis Roberto Bautista-Aguti ning pidi siis vastamisi minema Mark Lajaliga, aga andis põlvevigastusele viidates loobumisvõidu ning lõppenud aastal rohkem väljakul ei käinudki. Juuli alguses käis Hurkacz ka operatsioonil.

Maailma edetabelis 83. reale langenud poolakas servis esmaspäevases mängus lausa 21 ässa, võitis oma esimeselt servilt 85 protsenti mängitud punktidest ning tõrjus teel 6:3, 6:4 võiduni Zverevi ainsa murdepalli.

"Mu viimastest mängudest on möödas päris kaua aega. Olen seitse kuud oma tiimiga läbi elanud keerulisi hetki ja need on pakkunud palju väljakutseid. Kõik toetasid mind ja seisid mu selja taga. Üritasin täna väljakul iga hetke hinnata ja nautida," sõnas emotsionaalne poolakas.

2024. aasta finalistide Poola ja Saksamaa vastasseisu teises mängus läksid vastamisi Iga Swiatek ja Eva Lys. Sakslanna polnud endise esireketi vastu omavaheliste mängude viimases kuues setis kordagi võitnud enam kui kaks geimi, kuid pakkus kuuekordsele slämmivõitjale nüüd korraliku lahingu. Swiatek lahkus siiski 3:6, 6:3, 6:4 võitjana.

Maailma neljas reket Coco Gauff sai USA ja Hispaania kohtumise avamängus Jessica Bouzas Maneirolt 1:5, 7:6 (3), 0:6 üllatuskaotuse, kui sai ühe serviässa kõrval hakkama lausa 14 topeltveaga.

Kaasmaalanna päästis aga häbist Taylor Fritz (ATP 9.), kes rassis Jaume Munariga (ATP 38.) väljakul koguni kolm tundi ja 11 minutit ning teenis lõpuks 7:6 (4), 3:6, 7:6 (6) võidu. Maratonlahinguks kujunenud kolmas sett kestis ligi poolteist tundi, Fritz tõrjus seal kõik kolm hispaanlase murdepalli, sealjuures ühe matšpalli. Võit tagas USA-le ühtlasi koha veerandfinaalis.

Tšehh Jakub Menšik (ATP 18.) teenis norralase Casper Ruudi (ATP 12.) üle enam kui kaks tundi kestnud mängu järel 7:5, 7:6 (6) võidu ning naiste kohtumises oli Barbora Krejcikova (WTA 63.) 6:4, 6:3 üle Malene Helgost (WTA 533.).