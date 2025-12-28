X!

Kyrgios alistas näidismatšis Sabalenka

Tennis
Arina Sabalenka ja Nick Kyrgios
Arina Sabalenka ja Nick Kyrgios Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

Pühapäeval läksid Dubais vastamisi tennise naiste maailma esireket Arina Sabalenka ning kolme aasta tagune Wimbledoni finalist Nick Kyrgios.

Pühapäevane kohtumine oli inspireeritud eelmisel sajandil peetud meeste ja naiste vahelistest mõõduvõttudest, näiteks Billie Jean Kingi ja Bobby Riggsi matšist 1973. aastal, ent nii Sabalenka kui Kyrgios toonitasid enne väljakule astumist, et esmatähtis on meelelahutuslik mõõde.

Kohtumise jooksul nähtavalt väsimusega võidelnud Kyrgios võitis muudetud reeglitega matši 6:3, 6:3. Näiteks oli Sabalenka väljakupool üheksa protsenti väiksem ning punkti käigus mängiti ainult üks serv.

"Ausalt öeldes oli see raske matš, ta on väga hea mängija ja suur meister," sõnas vigastuste tõttu sisuliselt viimased kaks hooaega vahele jätnud Kyrgios pärast kohtumist, mida jälgisid Dubais teiste seas nii näitleja Russell Crowe kui Brasiilia jalgpallilegendid Ronaldo ja Kaka. "Ta murdis mitu korda ja pidin end mängus hoidma. Tahaksin tema vastu veel mängida ja inimestele näidata, milleks jätkuvalt võimeline olen," lisas austraallane.

"Tundsin end hästi ja arvan, et andsin korraliku lahingu," sõnas Sabalenka. "Ta oli raskustes ja üsna kurnatud. Arvan, et tase oli hea, ma sooritasin häid lööke ja liikusin hästi võrku. Nautisin seda elamust. Järgmisel korral tema vastu mängides tean juba tema taktikat, tugevusi ja nõrkusi ning sellest tuleb kindlasti parem matš. Mängimine ise oli tavapärasest erinev, sest väljak oli teise suurusega," lisas maailma esireket.

Toimetaja: Anders Nõmm

