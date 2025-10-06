Alev: tuleb hooaja algusest heas vormis olla, et kümne hulka sõita

Eesti murdmaasuusataja Alvar Johannes Alev näitas eelmisel hooajal head taset, kuid tema sõnul ei saa tuleval olümpiahooajal vormiga oodata, sest kvalifikatsiooniperiood on küllalt lühike.

Kui eelmisel aastal valmistus Alev MM-iks, siis sel aastal saab treeningutel mõelda veebruaris toimuva Milano Cortina taliolümpia peale. Kuidas see ettevalmistust muudab, kas minnakse täispanga peale või jäetakse eksperimendid teisteks aastateks?

"Täiesti teistmoodi ei tee, süsteem on sama. Aga uued stiimulid ja uued ärritajad tuleb treeningutel leida," ütles Alev ERR-ile. "Treeningmaht on jätkuvalt väga kõva, kõikide uute elementidega mingis mõttes ikkagi joonel kõndimine. Maksimaalselt kõrged mahud, ilma end liiga auku treenimata. Eks sellega väike risk on alati, aga püüab kontrolli all hoida."

Murdmaasuusatamise MK-sarja hooaeg algab 28. novembril Rukal ning Alevi sõnul ei saa vormi ajastamisega liialt kaua oodata. "Oodata ei ole midagi," ütles ta. "Olümpia kvalifikatsioon on üpris lühike, olümpia toimub oluliselt varem kui näiteks MM. Kriteerium olümpiale pääsemiseks on rohkem stabiilse esituse peal, ei ole ühekordne sähvatus. Kui vaatan statistikat, mis distantsidel ma olen sõitnud, siis need ei ole 10 km, vaid 15 alates. Neid distantse ei olegi kalendris väga palju enne kui olümpia kvalifikatsioon läbi saab."

"Tuleb hooaja algusest heas vormis ja keskmine tase peab olema nii hea, et igal päeval saab korralikult sõita. Väike vormi timmimine tuleb, siis loota asjade õnnestumisele, et kümne hulka sõita," lisas Alev.

Milano Cortina taliolümpiamängud toimuvad 7.-22. veebruarini.