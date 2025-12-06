Norra mehed domineerisid suusavahetusega sõidus, Diggins sai esimese võidu

Trondheimis toimuval murdmaasuusatamise MK-etapil sai kodupublik kõvasti juubeldada, sest meeste 20 km suusavahetusega sõidus olid esimesed kaheksa lõpetajat norralased. Naiste arvestuses ületas joone esimesena ameeriklanna Jessie Diggins.

Pärast kümmet kilomeetrit klassikatehnikas eraldus veidi enam kui 20-st võistlejast koosnev grupp, mis järgnevatel kilomeetritel aina väiksemaks jäi. Kolm kilomeetrit enne finišijoont mahtus 16 sekundi sisse veel 19 võistlejat, aga pooleteise kilomeetri pärast olid eest tormanud 15 meest.

Kodupubliku ees võistlevad norralased näitasid aga otsustavatel meetritel võimu ning hõivasid Johannes Hösflot Kläbo juhtimisel esimesed kaheksa kohta. Kläbo ajaks jäi 43.49,4, esikolmikusse mahtusid veel Harald Östberg Amundsen (+0,7) ja Emil Iversen (+0,9).

Kaheksa norralast mahtus 3,9 sekundi sisse, kaheksanda koha pälvis Andreas Fjorden Ree. Esikümnesse mahtus vaid üks mitte-norralane: austerlane Mika Vermeulen sai üheksanda koha (+4,9), Simen Hegstad Krüger oli kümnes (+6,1).

Alvar Johannes Alev pälvis parima eestlasena 38. koha (+1.47,1), Christopher Kalev pälvis 63. koha (+3.46,3), Henri Roos 71. koha (+4.55,6) ja Ralf Kivil 75. koha (+5.19,7).

Naiste suusavahetusega sõidus teenis mullu kolmandat korda MK-sarja üldvõitjaks tulnud Jessie Diggins tänavuse hooaja esimese võidu, kui lõpetas 20 km distantsi ajaga 50.29,5. Norralanna Heidi Weng kaotas ameeriklannale sekundiga, esikolmikusse mahtus veel rootslanna Ebba Andersson (+2,3).

Eesti naiste seas oli parim Keidy Kaasiku, kes lõpetas 66 võistleja konkurentsis 43 kohaga (+3.50,7). Teesi Tuul sai 53. koha (+5.50,6).

Pühapäeval peetkase Trondheimis veel meeste ja naiste 10 km vabatehnikasõidud.