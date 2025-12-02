Endine maailma teine reket naasis 41-aastasena väljakule

41-aastane Zvonarjova mängis viimati mullu märtsis ning seetõttu polnud temast kuulda olnud, mistõttu võis eeldada, et ta on nüüd karjäärile lõplikult joone alla tõmmanud. Aga Zvonarjova naasis taas väljakule, kui sai vabapääsme Dubais peetavale W100 kategooria ITF-i tenniseturniirile.

Avaringis sai Zvonarjova kindlalt 6:3, 6:4 jagu maailma edetabelis 238. real paiknevast Horvaatia tennisistist Tara Würthist. Teises ringis läheb Zonvarjova vastamisi tšehhitari Tereza Martincovaga, kes veel mõned aastat tagasi oli edetabelis 40. real, aga praeguseks on langenud 508. kohale. Avaringis sai Martincova 6:3, 2:1 eduseisus loobumisvõidu turniiril esimesena asetatud ungarlanna Dalma Galfilt (WTA 98.).

Dubais mängis samuti vabapääsmega endine maailma kümnes reket, prantslanna Kristina Mladenovic. Praegu edetabelis 813. kohale langenud Mladenovic kaotas avaringis 3:6, 2:6 neutraalse lipu all mängivale Alevtina Ibragimovale (WTA 328.).