Kristjan Tamm ja Markus Mölder pääsesid paarismängus veerandfinaali

Kaks Eesti meesmängijat, Kristjan Tamm ja Markus Mölder, said erinevatel turniiridel paarismängus avaringist edasi ja jätkavad veerandfinaalis.

Tamm ja Chase Ferguson (Austraalia) on Phan Thieti (Vietnam) M15 turniiril esimesena asetatud ja nad alistasid Hiina paari Yi Ren – Fanming Meng 6:3, 6:4. Veerandfinaalis on Austraalia – Eesti paari vastaseks Tai duo Thanapet Chanta – Pawit Sornlaksup, vahendab Tennisnet.ee.

Üksikmängus on aga Tamm jälle vastamisi Sornlaksupiga, kes on teisena asetatud ja asub maailma edetabelis 677. kohal.

Mölder ja Adam Nagoudi (Tuneesia) võitsid Monastiri M15 turniiril Chen Dongi (Austraalia) ja Julien Penzlini (Saksamaa) 6:3, 2:6, 10:4. Vastased said ühe murde rohkem, aga kiire lõppmäng oli ühepoolne. Veerandfinaalis kohtuvad Mölder ja Nagoudi Daniele Augenti (Itaalia) ja Tudor Batiniga (Rumeenia), kes lülitasid välja teisena asetatud paari.

Üksikmängus on Mölderi esimese ringi vastane Alexandre Aubriot (Prantsusmaa, ATP 855.).