Mölder võitis Egiptuses ITF-i turniiri

Mölder osales sel nädalal Egiptuses Hurghadas toimunud M15 taseme turniiril ning alistas teel finaali teiste seas esimesena asetatud Samir Hamza Reguigi (Alžeeria, ATP 751.).

Pühapäevases finaalis läks viiendana asetatud eestlane vastamisi India tennisisti Pranav Karthikiga (ATP 1727.). Mölder võitis esimese seti 6:1. Enne teise seti algust otsustas vastane edasisest mängimisest loobuda.

21-aastase Mölderi jaoks oli tegemist karjääri esimese üksikmängu ITF-i tiitliga. Paarismängus on tal varasemast üks ITF-i tiitel olemas, kui võidutses eelmisel suvel koos Siim Troostiga Tuneesias Monastiris toimunud M15 taseme turniiril.