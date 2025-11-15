Glinka tuli viimases setis kaotusseisust välja ja jõudis poolfinaali

Poolfinaalis läheb Glinka vastamisi maailma edetabelis 563. kohal oleva Poola tennisisti Maks Kasnikowskiga, kellega mängis augustis Grodzisk Mazowieckis ja oli toona kahes setis üle.

Kuigi Martin murdis kahel korral Glinka pallingu, siis rohkem murdevõimalusi tal ei tekkinudki. Glinkal seevastu oligi koguni kümme murdepalli, millest sai realiseeritud kolm.

Seejuures jäi Glinka kolmanda seti alguses murdega taha, aga suutis võita 2:4 kaotusseisus neli geimi järjest ja realiseeris kohtumise teise matšpalli.

