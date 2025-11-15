X!

Glinka tuli viimases setis kaotusseisust välja ja jõudis poolfinaali

Tennis
Daniil Glinka
Daniil Glinka Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Põhitabelisse neljandana paigutatud Daniil Glinka (ATP 247.) pääses Kanadas Drummondville'is toimuval ATP Challenger 75 taseme turniiril poolfinaali.

Kaheksa parema seas sai Glinka jagu kohalikust tennisistist Dan Martinist (ATP 449.) 6:4, 3:6, 6:4.

Seejuures jäi Glinka kolmanda seti alguses murdega taha, aga suutis võita 2:4 kaotusseisus neli geimi järjest ja realiseeris kohtumise teise matšpalli.

Kuigi Martin murdis kahel korral Glinka pallingu, siis rohkem murdevõimalusi tal ei tekkinudki. Glinkal seevastu oligi koguni kümme murdepalli, millest sai realiseeritud kolm.

Poolfinaalis läheb Glinka vastamisi maailma edetabelis 563. kohal oleva Poola tennisisti Maks Kasnikowskiga, kellega mängis augustis Grodzisk Mazowieckis ja oli toona kahes setis üle.

Toimetaja: Siim Boikov

