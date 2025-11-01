X!

WTA finaalturniir algas Swiateki kindla võiduga

Tennis
Iga Swiatek
Iga Swiatek Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Tennis

Saudi Araabias Riyadhis algas laupäeval naiste tennise aastalõputurniir. Avamängus oli Iga Swiatek 6:1, 6:2 üle Madison Keysist.

Serena Williamsi nime kandvas grupis kontrollis maailma teine reket Swiatek avamängu esimest setti täielikult, kui võitis 34 mängitud punktist 26 - sealjuures esimese viie geimiga 23-st 20 - ning võitis seti vaid 23 minutiga.

Teises setis suutis WTA edetabelis seitsmendal kohal olev Keys suuremat vastupanu osutada ning lubas poolataril tema esimeses servigeimis võita vaid ühe punkti. Paraku ei suutnud Keys ise seti alguses kolm korda oma servi hoida ning jäi 1:5 kaotusseisu, Swiatek lõpetas mängu kolmanda matšpalliga.

Kogu kohtumise jooksul tegi Keys 33 lihtviga Swiateki 12 vastu, endine esireket võitis esimeselt servilt 82 protsenti punktidest ameeriklanna 47 vastu. Enne aastalõputurniiri viimati suve lõpus USA lahtistel väljakul käinud Keys tegi täpselt tund aega kestnud mängu jooksul ka seitse topeltviga.

"Olen kõigega rahul," tõdes Swiatek pärast võitu. "Olin algusest peale sõiduvees ja tahtsin seda nii hoida." Nende alagrupikaaslasteks on Riyadhis Jelena Rõbakina ja Amanda Anisimova, omavahelise mängu võitis Rõbakina laupäeval 6:3, 6:1.

Ka see kohtumine lõppes kiirelt, kui maailma kuues reket veetis avasetis aega 31 ja teises 26 minutit. Rõbakina servis seitse ässa ja tõrjus Anisimova ainsa murdepalli, oma esimeselt servilt võitis ta 87 protsenti punktidest ning tänavu kahe slämmiturniiri finaalis mänginud Anisimova 56.

Toimetaja: Anders Nõmm

