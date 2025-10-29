X!

Tiitlikaitsja Gauff on finaalturniiril Sabalenkaga samas alagrupis

Tennis
Eelmisel aastal võitis WTA finaalturniiri Coco Gauff
Eelmisel aastal võitis WTA finaalturniiri Coco Gauff Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

Naiste tennisehooaeg on jõudnud lõpusirgele, selle nädala lõpus algab Saudi Araabias Riyadhis aastalõputurniir, kuhu pääsesid tänavuse hooaja kaheksa parimat naist.

Üksikmängus on alagrupid tänavu nimetatud kahe ala suurkuju järgi – üks kannab Stefanie Grafi ja teine Serena Williamsi nime.

Grafi alagruppi loositi maailma esireket Arina Sabalenka, ameeriklanna Coco Gauff (WTA 3.), ameeriklanna Jessica Pegula (WTA 5.) ja itaallanna Jasmine Paolini (WTA 8.). Williamsi alagrupis mängivad poolatar Iga Swiatek (WTA 2.), ameeriklanna Amanda Anisimova (WTA 4.), Kasahstani esindav Jelena Rõbakina (WTA 6.) ja ameeriklanna Madison Keys (WTA 7.).

Mõlema alagrupi kaks paremat pääsevad poolfinaali.

Tiitlikaitsjana alustab turniiri Gauff, enda debüüdi teeb WTA finaalturniiril Anisimova. Tänavu tehakse ka ajalugu – esimest korda on viis naist kolmel järjestikusel hooajal jõudnud aastalõputurniirile. Sellega said hakkama Sabalenka, Swiatek, Gauff, Pegula ja Rõbakina. Ühtlasi on see üle pika aja, kui finaalturniiril mängib üksikmängus neli ameeriklannat, viimati juhtus see 2002. aastal.

Paarismängus kannavad alagrupid tänavu Martina Navratilova ja Liezel Huberi nimesid, tiitlikaitsjatena osalevad turniiril kanadalanna Gabriela Dabrowski ja uusmeremaalanna Erin Routliffe.

Mängudega tehakse algust 1. novembril.  

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

tenniseuudised

17:42

Vürstiriigi tenniseajalugu teinud Vacherot sai nõost jagu ka Pariisis

14:06

Tiitlikaitsja Gauff on finaalturniiril Sabalenkaga samas alagrupis

13:28

Tamm kaotas Hiinas üksikmängus avaringis

09:55

Pariisis ühe matšiga piirdunud Alcaraz võib ka esikohast ilma jääda

08:27

Glinka alistas USA-s Challengeril kolmandana asetatud ameeriklase

28.10

Shanghai Mastersi suurüllataja kohtub taas oma nõoga

28.10

Malõgina ei jätnud belglannale erilist sõnaõigust

27.10

Tokyos olümpiavõitjaks tulnud Bencic pälvis nüüd veel ühe turniirivõidu

27.10

Glinka parandas taas karjääri parimat edetabelikohta

26.10

Sinner pidas tervisemurede kiuste vastu ja võitis taas Viini turniiri

26.10

Malõgina kaotas Briti tulevikutähele ka Walesis

25.10

Andrea Roots võitis esmakordselt ITF-i turniiri

25.10

Marie Johanna Lapimaa võitis Küprosel paarismängu

24.10

Selgus neljas ATP finaalturniiril osaleja

24.10

Malõgina võitis ülikindlalt ja kohtub taas 16-aastase tulevikulootusega

multimeedia

sport.err.ee uudised

18:29

Erm käis taas operatsioonil, seekord hüppeliigesega

18:12

Hoki tulevikutäht viskas NHL-is esimese kübaratriki

17:42

Vürstiriigi tenniseajalugu teinud Vacherot sai nõost jagu ka Pariisis

16:59

"Spordipühapäev" tõi näiteid võimete tipul lõpetanutest: elu ei ole ju lõpmatu protsess

16:17

Võrkpallikarikavõistlustel selguvad esimesed poolfinalistid

15:44

Kuusk aitas Katowice karikasarjas järgmisesse ringi

15:15

Mängupausilt naasev Võru Barrus võõrustab Selver x TalTechi

14:54

100 päeva olümpiani: algas joonistusvõistlus Eesti koondise maskoti leidmiseks

14:32

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

14:06

Tiitlikaitsja Gauff on finaalturniiril Sabalenkaga samas alagrupis

13:28

Tamm kaotas Hiinas üksikmängus avaringis

12:51

Thun kasvatas tabeli tipus edu, kuid Käit jäi vigastuse tõttu eemale

12:25

Rae SK/Viaston alustas karikavõistluste veerandfinaali veenva võiduga

11:52

Eesti neidude U-19 koondis lõpetas EM-valikturniiri kaotusega Kreekale

11:31

Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juht paneb ameti maha

10:58

VAATA TÄNA | "Pealtnägija" doki "Mati Alaver – valgusest varju" teine osa

10:43

Hauke ERR-ile: veredopingu kasutegur on üks protsent

09:55

Pariisis ühe matšiga piirdunud Alcaraz võib ka esikohast ilma jääda

09:30

Kaldvee ja Lill alustasid turniiri võidu ja kaotusega

08:59

37 punkti visanud Antetokounmpo aitas Milwaukee magusa võiduni

loetumad

28.10

Üheksa kuud jalavalu talunud Petrõkina leidis lõpuks õlekõrre Saksamaalt

10:43

Hauke ERR-ile: veredopingu kasutegur on üks protsent

14:32

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

28.10

Hein pidi Werderi treeningu pooleli jätma

28.10

Žalgiris teenis Euroliigas suure võidu

28.10

Poom palus fännidel trummi mitte lüüa: meil on siin üks kuri naaber

28.10

Rovanperä kogus vormeli roolis väärtuslikke kilomeetreid

28.10

Tallinnas näitasid jõu- ja ilunumbreid Eesti parimad kalisteenikasportlased

28.10

Soome korvpallitäht viskas NBA-s esmakordselt üle 50 punkti

10:58

VAATA TÄNA | "Pealtnägija" doki "Mati Alaver – valgusest varju" teine osa

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo