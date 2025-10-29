Tiitlikaitsja Gauff on finaalturniiril Sabalenkaga samas alagrupis

Üksikmängus on alagrupid tänavu nimetatud kahe ala suurkuju järgi – üks kannab Stefanie Grafi ja teine Serena Williamsi nime.

Grafi alagruppi loositi maailma esireket Arina Sabalenka, ameeriklanna Coco Gauff (WTA 3.), ameeriklanna Jessica Pegula (WTA 5.) ja itaallanna Jasmine Paolini (WTA 8.). Williamsi alagrupis mängivad poolatar Iga Swiatek (WTA 2.), ameeriklanna Amanda Anisimova (WTA 4.), Kasahstani esindav Jelena Rõbakina (WTA 6.) ja ameeriklanna Madison Keys (WTA 7.).

Mõlema alagrupi kaks paremat pääsevad poolfinaali.

Tiitlikaitsjana alustab turniiri Gauff, enda debüüdi teeb WTA finaalturniiril Anisimova. Tänavu tehakse ka ajalugu – esimest korda on viis naist kolmel järjestikusel hooajal jõudnud aastalõputurniirile. Sellega said hakkama Sabalenka, Swiatek, Gauff, Pegula ja Rõbakina. Ühtlasi on see üle pika aja, kui finaalturniiril mängib üksikmängus neli ameeriklannat, viimati juhtus see 2002. aastal.

Paarismängus kannavad alagrupid tänavu Martina Navratilova ja Liezel Huberi nimesid, tiitlikaitsjatena osalevad turniiril kanadalanna Gabriela Dabrowski ja uusmeremaalanna Erin Routliffe.

Mängudega tehakse algust 1. novembril.