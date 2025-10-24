X!

Noorte käsipallikoondis valmistub Käärikul EM-valikturniiriks

Käsipall
Eesti U-17 käsipallikoondis
Eesti U-17 käsipallikoondis Autor/allikas: Karl-Fredy Kruup / Eesti Käsipalliliit
Käsipall

Oktoobri algul Balti mere riikide karikaturniiri ühe võidu ja kahe kaotusega lõpetanud 2008. aastal ja hiljem sündinud noormeeste käsipallikoondis jätkab sel nädalavahetusel Käärikul ettevalmistust Euroopa meistrivõistluste valikturniiriks.

Eelmisel aastal oma rahvusvahelist teekonda alustanud noormehed kogunesid sel sügisel septembri lõpus Tehvandi uues spordikeskuses, seejärel pidasid kontrollturniiri Põlvas ning nüüd lihvivad viimaseid nurki paika Käärikul. Koondise peatreeneri sõnul on pea kõik poisid rivis ja motiveeritud oma kodumaad esindama.

"Vaid Harald Aasi vaevab väike vigastus ning tema osalemine on kahtluse all," alustas koos Marko Koksi ja Heldur Sepaga koondist juhendav Henri Sillaste. "Teised mehed tunduvad olevat pärast kontrollkohtumisi positiivselt laetud ning esiliigas, kus paljud neist meestest pallivad, on näha, et tahe on kõvasti suurem. Loodetavasti elavad kõik laagri ilusti üle ning meie read hõredamaks ei lähe."

Oktoobri alguses toimunud Balti mere karikaturniiril lõpetas Eesti teise kohaga. Esimesel päeval tunnistati Läti kindlat paremust, teises kohtumises võeti napp võit Soome üle ning vaatamata sellele, et viimases matšis tunnistati tulevase EM-i valikturniiri alagrupikaaslase Leedu paremust, jäädi surnud ringiga hõbedasele kohale.

"Esimene asi, mis me Balti mere turniirilt õppisime, on see, et me oleme täna veel hädas vastase aktiivse kaitsega," jätkas ise 15-kordseks Eesti meistriks tulnud Sillaste. "Saime mängudest siiski positiivse laengu ning selle pealt on hea tuleval nädalavahetusel väikseid detaile paika loksutada. Lõpuks on tegu noorte meestega ning peame samm-sammu haaval ka üksteise mõistmist parandama."

Leedus toimuval EM-valikturniiril on panused suured. Eesti alagrupikaaslasteks on 31. oktoobrist 2. novembrini toimuval võistlustel võõrustajad, Iisrael ja Tšehhi ning see paneb järgnevateks aastateks paika, kas Eesti saab osaleda Euroopa meistrivõistlustel või peab leppima B-finaalturniiridega.

Peatreeneri sõnul päris selget põhikoosseisu tekkinud ei ole: "Meil ehk sellist ühte suurt staari ja liidrit tekkinud ei ole, kuid selle eest usaldan kõiki pallureid koosseisus ning kõigil on võimalus heal päeval esile kerkida. Mõnel kohal on kindlam poiss paigas, aga pigem hakkab meie koosseis sõltuma palju vastasest ning mängutaktikast."

Noortekoondise teekonna alguses ei ole alati võimalik vastase kohta liigselt infot leida ning keskendutakse rohkem oma tegemistele. "Leedu kohta saime selge pildi ette Balti mere turniiril. Hetkel käivad otsingud ja koostööd selle nimel, et suudaksime enne mänge veel leida videod ka Tšehhi ja Iisraeli kohta. Loodetavasti see õnnestub. Seniks aga jätkame enda mängu paremaks lihvimist," lõpetas Sillaste.

Koondise koosseis:

Eke Varusk, Marten Vihvelin, Joseph Laaniste, Oliver Kollo, Timo Roomere, Mart Heinsalu, Gregor Jaanus, Gabriel Haabma, Sander Slivin, Kermo Kuklase, Tom Simion Treiman, Harald Aas, Kevin Piir, Ian Molotov, Karl Sebastian Aamer, Alfred Kaimer, Daniel Adamberg, Aron Sepp

Treenerid:
Henri Sillaste, Marko Koks, Heldur Sepp, Allar Lamp

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

käsipalliuudised

09:49

Noorte käsipallikoondis valmistub Käärikul EM-valikturniiriks

23.10

Tapa/Team Kaitsevägi teenis meistriliigas Kehra üle väärt võidu

23.10

Mistra alistas meistriliigas kindlalt HC Viimsi/Alexela

20.10

Mullune poolfinalist lõpetas Viljandi euroteekonna

20.10

Mistra alustas karikavõistluste veerandfinaali võiduga Kehra üle

18.10

Serviti tagas eurosarjas edasipääsu kolmandasse ringi

18.10

Eesti käsipallikohtunikud vilistavad eurosarjamänge

17.10

SK Tapa astus suure sammu edasipääsu suunas

15.10

Kehra noor karikamängu eel Mistrast: nad on kõik vanad ja aeglased

12.10

Põlva Serviti teenis Küprosel ülekaaluka võidu

10.10

Viljandi HC kohtub eurosarjas mulluse poolfinalistiga

09.10

Mistra ja Mella teenisid võidulisa

09.10

Kehra ja Serviti said kodupubliku toel võidu kirja

06.10

Serviti tegi Mistraga viigi, Viljandi pidi soomlaste paremust tunnistama

05.10

Noorte käsipallikoondis lõpetas Balti mere turniiri teise kohaga

multimeedia

sport.err.ee uudised

12:00

Erki Nool ja Saga Vanninen jätkavad koostööd

11:47

Endine mängija jagas petuskandaalis siseinfot LeBroni seisundi kohta

11:00

Tribuntsov oli Torontos lähedal Eesti rekordile

10:38

Rõbakina jõudis Tokyos poolfinaali ja kindlustas koha finaalturniiril

09:49

Noorte käsipallikoondis valmistub Käärikul EM-valikturniiriks

09:22

Sinjavski ja Bohemians otsivad jätkuvalt oktoobrikuu esimest võitu

08:38

Gilgeous-Alexanderi 55 punkti vedasid Thunderi teisel lisaajal võiduni

08:15

Neidude jalgpallikoondis sai Kreekalt valusa kaotuse

23.10

Žalgiris naasis Barcelonas võiduteele, De Colo tegi kahe aasta parima mängu

23.10

Nõmme United naaseb Premium liigasse

23.10

Tapa/Team Kaitsevägi teenis meistriliigas Kehra üle väärt võidu

23.10

ETV spordisaade, 23. oktoober

23.10

Ševoldajeva: on äge olla rahvusvahelisel tasandil favoriidi rollis

23.10

Prantslane võttis Medvedevilt finaalikaotuse eest revanši

23.10

Eesti veteranvõrkpallurid särasid MM-il

loetumad

22.10

19-kordne Eesti meister: me olime õppelabor, kelle pealt tulid algteadmised

22.10

Olle: kõik ahmisid iga sõna, mis medalivõidu puhul Mati suust välja tuli

22.10

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

23.10

Petuskandaali raames arreteeriti ka NBA meistrist Portlandi peatreener Uuendatud

22.10

VAATA | "Pealtnägija" dokk "Mati Alaver – valgusest varju" esimene osa

22.10

Skandaalne Austria suusatreener: Alaver tundus mulle nagu KGB ohvitser

23.10

Gedly Tugi ja Magnus Kirdi koostöö sai otsa

23.10

ROK näitas Indoneesiale punast kaarti

23.10

Drelli klubi sai üleplatsimees Konontšuki meeskonnast kindlalt jagu

23.10

Maratoni maailmarekordinaine sai kolme aasta pikkuse võistluskeelu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo