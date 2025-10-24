Noorte käsipallikoondis valmistub Käärikul EM-valikturniiriks

Eelmisel aastal oma rahvusvahelist teekonda alustanud noormehed kogunesid sel sügisel septembri lõpus Tehvandi uues spordikeskuses, seejärel pidasid kontrollturniiri Põlvas ning nüüd lihvivad viimaseid nurki paika Käärikul. Koondise peatreeneri sõnul on pea kõik poisid rivis ja motiveeritud oma kodumaad esindama.

"Vaid Harald Aasi vaevab väike vigastus ning tema osalemine on kahtluse all," alustas koos Marko Koksi ja Heldur Sepaga koondist juhendav Henri Sillaste. "Teised mehed tunduvad olevat pärast kontrollkohtumisi positiivselt laetud ning esiliigas, kus paljud neist meestest pallivad, on näha, et tahe on kõvasti suurem. Loodetavasti elavad kõik laagri ilusti üle ning meie read hõredamaks ei lähe."

Oktoobri alguses toimunud Balti mere karikaturniiril lõpetas Eesti teise kohaga. Esimesel päeval tunnistati Läti kindlat paremust, teises kohtumises võeti napp võit Soome üle ning vaatamata sellele, et viimases matšis tunnistati tulevase EM-i valikturniiri alagrupikaaslase Leedu paremust, jäädi surnud ringiga hõbedasele kohale.

"Esimene asi, mis me Balti mere turniirilt õppisime, on see, et me oleme täna veel hädas vastase aktiivse kaitsega," jätkas ise 15-kordseks Eesti meistriks tulnud Sillaste. "Saime mängudest siiski positiivse laengu ning selle pealt on hea tuleval nädalavahetusel väikseid detaile paika loksutada. Lõpuks on tegu noorte meestega ning peame samm-sammu haaval ka üksteise mõistmist parandama."

Leedus toimuval EM-valikturniiril on panused suured. Eesti alagrupikaaslasteks on 31. oktoobrist 2. novembrini toimuval võistlustel võõrustajad, Iisrael ja Tšehhi ning see paneb järgnevateks aastateks paika, kas Eesti saab osaleda Euroopa meistrivõistlustel või peab leppima B-finaalturniiridega.

Peatreeneri sõnul päris selget põhikoosseisu tekkinud ei ole: "Meil ehk sellist ühte suurt staari ja liidrit tekkinud ei ole, kuid selle eest usaldan kõiki pallureid koosseisus ning kõigil on võimalus heal päeval esile kerkida. Mõnel kohal on kindlam poiss paigas, aga pigem hakkab meie koosseis sõltuma palju vastasest ning mängutaktikast."

Noortekoondise teekonna alguses ei ole alati võimalik vastase kohta liigselt infot leida ning keskendutakse rohkem oma tegemistele. "Leedu kohta saime selge pildi ette Balti mere turniiril. Hetkel käivad otsingud ja koostööd selle nimel, et suudaksime enne mänge veel leida videod ka Tšehhi ja Iisraeli kohta. Loodetavasti see õnnestub. Seniks aga jätkame enda mängu paremaks lihvimist," lõpetas Sillaste.

Koondise koosseis:

Eke Varusk, Marten Vihvelin, Joseph Laaniste, Oliver Kollo, Timo Roomere, Mart Heinsalu, Gregor Jaanus, Gabriel Haabma, Sander Slivin, Kermo Kuklase, Tom Simion Treiman, Harald Aas, Kevin Piir, Ian Molotov, Karl Sebastian Aamer, Alfred Kaimer, Daniel Adamberg, Aron Sepp

Treenerid:

Henri Sillaste, Marko Koks, Heldur Sepp, Allar Lamp