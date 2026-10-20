Käsipalli karikavõistlustel jagatakse välja kolm pääset finaalturniirile

Sel nädalal jätkuvad Eesti meeste käsipalli karikavõistlused, kus kuus meeskonda asuvad võitlema kolme viimase finaalturniiri koha eest. Kui esimese vooru järel on suurima sammu nelja parema hulka astunud HC Kehra/Horizon Pulp&Paper, siis põnevamad vastasseisud ootavad ees Viljandi HC/LEONHARD WEISS-i ja Tallinna Mistra ning SK Tapa ja HC Viimsi/Alexela vahel.

Eelmise aasta karikavõitja Põlva Serviti on koha nelja parema seas juba kindlustanud ning ülejäänud kolm edasipääsejat selgitatakse kahe kohtumise kokkuvõttes. Avavoorus võtsid võidud Viljandi HC/Leonhard Weiss, HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ja SK Tapa.

Karikavõistluste avavooru üheks oodatumaks vastasseisuks olnud Viljandi HC ja Tallinna Mistra kohtumine kujunes LEONHARD WEISS-i jõudemonstratsiooniks. Viimased neli aastat meistriliiga poolfinaalides omavahel võidelnud meeskondade esimeses duellis jäi Viljandi peale 27:19 ning sõidab korduskohtumisele kaheksaväravalise eduga.

Viljandlaste võidu aluseks oli tugev kaitsemäng ning väravavaht Rasmus Otsa suurepärane esitus. Juba avapoolajal vaid viis väravat visanud Mistra oli raskustes nii vastaste kaitse lahtimuukimise kui ka oma võimaluste realiseerimisega. Teisel poolajal kasvas võõrustajate edu korraks koguni üheteistkümne väravani, kuid lõpuks suutis Tallinna meeskond kaotusseisu veidi vähendada. Mistra enesekindlusele ei andnud lisa ka laupäevane eurosarja kohtumine, kus Soomes jäädi kohalikule BK-46-le alla 22:28. Nii tuleb Tallinna meeskonnal teisipäevasele otsustavale karikamängule vastu minna kahe järjestikuse kaotuse pealt.

Kõige kindlamas seisus läheb korduskohtumisele HC Kehra/Horizon Pulp&Paper, kes alistas avavoorus esiliigas mängiva Mustamäe Käsipalliklubi koguni 41:16. Meeskonnad kohtuvad uuesti teisipäeval Kehra Spordihoones, kus selgub ka finaalturniirile pääseja.

Kristiine Spordihallis peetud esimeses kohtumises püsisid noored mustamäelased kõrgliigas palliva vastasega konkurentsis vaid esimestel minutitel. Seejärel pani Kehra oma kogemused ja füüsilise üleoleku maksma ning kasvatas edu järjekindlalt kogu kohtumise vältel.

Võitjate resultatiivseim oli üheksa väravat visanud Sigmar Seermann, kellele järgnes viie tabamusega Timo Roomere. Mustamäe meeskonna edukaim oli kuue väravaga Hubert Lippus. Kuigi 25-väravaline eduseis jätab Kehrale korduskohtumiseks väga suure mänguruumi, on Mustamäe noorele koosseisule tegemist järjekordse võimalusega kõrgema taseme vastu väärtuslikke kogemusi hankida.

Kui Viljandi ja Kehra suutsid avakohtumistes kiiresti oma paremuse maksma panna, siis HC Viimsi/Alexela ja SK Tapa vahelises vastasseisus jagus põnevust viimaste minutiteni. Mängu avapoolaeg lõppes 12:12 viigiga ning ka suure osa teisest poolajast püsisid meeskonnad võrdses heitluses. Otsustavatel minutitel haaras aga initsiatiivi SK Tapa, kes tegi Endrik Jaanise väravate toel 6:1 vahespurdi ja võitis kohtumise

28:24.

Lääne-Virumaa meeskonna resultatiivseimad olid Trivo Vaigurand üheksa, Endrik Jaanis kaheksa ning Marcus Rättel viie tabamusega. Viimsi poolelt viskasid Jasper Arnover ja Georg Gustav Kont kumbki kuus väravat. Tapa on sel hooajal Viimsi vastu võitnud mõlemad omavahelised kohtumised. Septembris oldi meistriliigas kodusaalis paremad koguni 34:24 ning nüüd loodetakse sama vastase üle kolmandat korda võidutseda.

Eesti karikavõistluste ajakava

I voor

13.10 19:30 Kristiine Spordihall Mustamäe KPK - HC Kehra/Horizon

Pulp&Paper 16:41 (7:14)

14.10 19:00 Viljandi Spordihoone Viljandi HC/Leonhard Weiss - Tallinna

Mistra 27:19 (13:5)

15.10 19:00 Viimsi Kooli Spordikeskus HC Viimsi/Alexela - SK Tapa

24:28 (12:12)

II voor

20.10 19:00 Aruküla Spordihoone Tallinna Mistra - Viljandi HC/LEONHARD

WEISS

20.10 19:00 Kehra Spordihoone HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - Mustamäe KPK

23.10 19:00 Tapa Spordikeskus SK Tapa - HC Viimsi/Alexela