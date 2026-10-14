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Viljandi kaitsemüür jäi Mistrale läbimatuks

Käsipall
Andrei Basarab (palliga) ja Viljandi/HC LEONHARD WEISS võtsid karikavõistluste avakohtumises kindla võidu.
Andrei Basarab (palliga) ja Viljandi/HC LEONHARD WEISS võtsid karikavõistluste avakohtumises kindla võidu. Autor/allikas: Helin Potter/Viljandi HC
Käsipall

Käsipalli karikavõistlustel alistas Viljandi HC/LEONHARD WEISS esimeses kohtumises Tallinna Mistra 27:19.

Viimasel neljal aastal meistriliiga poolfinaalides võidelnud Mistra ja Viljandi vaheline võitlus algas külalistele raskelt ning suures hädas oldi realiseerimisega. Võõrustajad olid see-eest mänguks hästi valmis ning Sivert Raide viis Viljandi 11. minutil juba 6:1 ette. Rasmus Otsa topelttõrje toel hoidis kodupubliku ees mänginud Viljandi vastased poolaja lõpuks vaid viie värava peal, visates ise samal ajal 13 väravat.

Teise poolaja alguses püsis edu viljandlaste ohjes. Otsa pea 50-protsendilise tõrjeefektiivsuse ja Aleksander Pertelsoni viie tabamuse toel juhiti 49.  minutil juba 21:10. Kuigi Mistra sai mõne värava võrra lähemale, võttis Viljandi korduskohtumiseks kaasa 27:19 edu.

Võitjate resulatiivseim oli Pertelson kuue väravaga. "Saime teiseks vooruks hea edu kätte. Tegime omad asjad ära," alustas Ots. "Kuigi teisel poolajal ei olnud me nii stabiilsed, siis suutsime edu ikkagi värava võrra kasvatada. Meie poolt tugev esitus ja ehk vastane ei õnnestunud täna oma tavapärasel tasemel."

Mistra eest viskasid Serhii Orlovskyi ja Vahur Oolup neli tabamust. "Vaatepilt oli väga kehv," lisas samuti neli tabamust kirja saanud Alvar Soikka. "Realiseerimine oli halb, tempo ei olnud selline, mis oleks pidanud olema. Soome eurosarja kohtumise eel tuleb
veel kõvasti trenni teha."

Põlva Serviti pääses tiitlikaitsjana otse finaalturniirile ning ülejäänud kuus võistkonda loositi omavahel paari ja selgitavad kahe mängu kokkuvõttes ülejäänud kolm nelja hulka pääsejat. Viimasena alustavad lõppvõistlusele pääseja selgitamist neljapäeval SK Tapa ja HC Viimsi/Alexela.

Eesti karikavõistluste ajakava:

I voor
13.10 19:30     Kristiine Spordihall Mustamäe KPK - HC Kehra/Horizon
Pulp&Paper 41:16 (7:14)
14.10 19:00     Viljandi Spordihoone    Viljandi HC/Leonhard Weiss - Tallinna
Mistra   27:19 (13:5)
15.10 19:00      Viimsi Kooli Spordikeskus       HC Viimsi/Alexela - SK Tapa

II voor
20.10   19:00   Aruküla Spordihoone     Tallinna Mistra - Viljandi HC/LEONHARD
WEISS
20.10   19:00   Kehra Spordihoone       HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - Mustamäe KPK
23.10   19:00   Tapa Spordikeskus       SK Tapa - HC Viimsi/Alexela

Toimetaja: Henrik Laever

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