X!

Eesti U-17 jalgpallurid kaotasid Balti turniiril eduseisust Leedule

Jalgpall
Eesti U-17 jalgpallikoondis
Eesti U-17 jalgpallikoondis Autor/allikas: Eesti Jalgpalli Liit
Jalgpall

Eesti noormeeste U-17 jalgpallikoondis lõpetas täna, 2. juulil Soomes peetava Balti turniiri mänguga Leedu vastu. Kuigi Karl Johann Haabma lõi Eesti eest juhtvärava, tunnistati lõpuvile järel vastase 4:1 paremust.

Haabma vormistas avavärava 28. minutil, kuid Leedu viigistas mängu 42. minutil, kui täpne oli Lukas Korvel. Sama mängija viis leedulased 51. minutil esmakordselt kohtumises juhtima, vahendab Jalgpall.ee.

Sarnaselt kaks päeva varem peetud mängule Läti vastu lasi Eesti vastasel lüüa kolm väravat kümne minuti jooksul. Leedu suurendas eduseisu 54. minutil Matas Mironcikase tabamusest ning lõppseisu 4:1 vormistas 61. minutil Justas Šluta.

Balti turniiril osalesid mängijad sünniaastaga 2010 ja hiljem. Lisaks Leedule kohtus Eesti turniiril Soome ja Lätiga. Avamängus tehti Soomega väravateta viik, teises kohtumises tuli Lätilt vastu võtta 0:3 kaotus. Turniiri ainsa punktiga lõpetas Eesti neljandal kohal. Turniiri võitis Läti.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

18:27

VAATA OTSE | Premium liigas võõrustab Kuressaare Florat Uuendatud

17:30

Eesti U-17 jalgpallurid kaotasid Balti turniiril eduseisust Leedule

16:06

Suri teenekas jalgpallitegelane Toomas Kaldma

14:35

VAR-i ekspert: Balogunile antud punane kaart oli ekslik

13:59

Tottenham maksis Fernandese eest klubi rekordilise üleminekusumma

11:25

TÄNA OTSE | Euroopa koondiste duellis kohtuvad Hispaania ja Austria

07:10

Bosnia alistanud USA sammus kodusel MM-il kaheksandikfinaali

01:53

Kaotusseisust välja tulnud Belgia võitis lisaaja üleminutite penaltist

01.07

Tuchel: olen uhke, sest meeskonna jaoks ei olnud kaotus võimalik

01.07

MM-il säranud Maroko ründaja lõi käed Müncheni Bayerniga

sport.err.ee uudised

18:59

Rannula: peame olema kaitses stabiilsemad

18:27

VAATA OTSE | Premium liigas võõrustab Kuressaare Florat Uuendatud

17:30

Eesti U-17 jalgpallurid kaotasid Balti turniiril eduseisust Leedule

17:18

Swiatek tagas Wimbledonis koha 32 hulgas

16:37

Glinka pidas USA-s kaks pikka matši

16:06

Suri teenekas jalgpallitegelane Toomas Kaldma

15:45

Eesti kujundujuja saavutas juunioride EM-il ajaloolise kaheksanda koha

15:07

Fedorova alustas MM-i finaalikohaga, Orlov jätkab poolfinaalis

14:35

VAR-i ekspert: Balogunile antud punane kaart oli ekslik

13:59

Tottenham maksis Fernandese eest klubi rekordilise üleminekusumma

13:21

Keila KK-ga ühineb Sverre Aav

12:51

Eesti judokad jõudsid kadettide EM-il kahel korral esiviisikusse

12:17

Karelson võitis Jerevanis kõrgetasemelise maadlusturniiri

11:43

Jacobs jooksis 100 meetrit läbi aegade kolmanda ajaga

11:25

TÄNA OTSE | Euroopa koondiste duellis kohtuvad Hispaania ja Austria

11:09

Selgusid Optibet Eesti-Läti korvpalliliiga uue hooaja osalejad

10:01

Eesti U-20 käsipallikoondis alustas kontrollmänge suure kaotusega

09:29

Kohtunikule käratanud Kyrgios: kõik need reeglid on niikuinii nii rumalad

08:49

Veesaar sõlmis Hawksiga 9,3 miljoni dollari suuruse lepingu

08:18

Djokovic alistas Tsitsipase ja kirjutas end Wimbledoni rekordiraamatusse

loetumad

01.07

Kane'i viimase veerandtunni väravad saatsid Inglismaa kaheksandikfinaali Uuendatud

01:53

Kaotusseisust välja tulnud Belgia võitis lisaaja üleminutite penaltist

08:49

Veesaar sõlmis Hawksiga 9,3 miljoni dollari suuruse lepingu

07:10

Bosnia alistanud USA sammus kodusel MM-il kaheksandikfinaali

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

01.07

MM-il näidati taas punast kaarti uue suu katmise reegli rikkumise eest

11:25

TÄNA OTSE | Euroopa koondiste duellis kohtuvad Hispaania ja Austria

11:43

Jacobs jooksis 100 meetrit läbi aegade kolmanda ajaga

01.07

Prantsusmaa pani Rootsi kindlalt paika Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo