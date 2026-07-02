Eesti U-17 jalgpallurid kaotasid Balti turniiril eduseisust Leedule
Eesti noormeeste U-17 jalgpallikoondis lõpetas täna, 2. juulil Soomes peetava Balti turniiri mänguga Leedu vastu. Kuigi Karl Johann Haabma lõi Eesti eest juhtvärava, tunnistati lõpuvile järel vastase 4:1 paremust.
Haabma vormistas avavärava 28. minutil, kuid Leedu viigistas mängu 42. minutil, kui täpne oli Lukas Korvel. Sama mängija viis leedulased 51. minutil esmakordselt kohtumises juhtima, vahendab Jalgpall.ee.
Sarnaselt kaks päeva varem peetud mängule Läti vastu lasi Eesti vastasel lüüa kolm väravat kümne minuti jooksul. Leedu suurendas eduseisu 54. minutil Matas Mironcikase tabamusest ning lõppseisu 4:1 vormistas 61. minutil Justas Šluta.
Balti turniiril osalesid mängijad sünniaastaga 2010 ja hiljem. Lisaks Leedule kohtus Eesti turniiril Soome ja Lätiga. Avamängus tehti Soomega väravateta viik, teises kohtumises tuli Lätilt vastu võtta 0:3 kaotus. Turniiri ainsa punktiga lõpetas Eesti neljandal kohal. Turniiri võitis Läti.
Toimetaja: Siim Boikov