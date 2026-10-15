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SK Tapa maruline lõpuspurt tõi neile karikavõistlustel võidu

Käsipall
SK Tapa (oranžis) ja HC Viimsi alustasid võitlust karikavõistluste finaalturniiri koha peale
SK Tapa (oranžis) ja HC Viimsi alustasid võitlust karikavõistluste finaalturniiri koha peale Autor/allikas: Marie-Johanna Kippar/SK Tapa/Tapa valla Spordikool
Käsipall

Käsipalli Eesti karikavõistlustel alustasid viimase finaalturniirile pääseja selgitamist HC Viimsi/Alexela ja SK Tapa, võõrsil võttis 28:24 (12:12) võidu Tapa meeskond.

Sel hooajal olid HC Viimsi ja SK Tapa juba ühe korra vastamisi läinud ning siis võttis Lääne-Virumaa meeskond kodupubliku ees kindla võidu.

Seekordse kohtumine algus läks vastupidist teed ning Georg Gustav Kont viis võõrustajad kaheksandal minutil 5:2 ette. Seejärel skoorisid aga külalised neljal korral järjest ning 20. minutil asusid nad Marcus Rätteli värava järel omakorda 11:9 ette.

Poolaja lõpus kogus HC Viimsi end taas ning väikesele pausile mindi 12:12 viigiseisul. Teise perioodi algus möödus väga väravatevaeselt ning väravavahid Madis Valk ja Tanel Kütt said oma oskusi demonstreerida. 40. minutil olid tablool taas viiginumbrid – 15:15. Seejärel skooriti kordamööda ning viimase kuuendiku eel meeskondade vahel endiselt midagi ei olnud.

Viimased kümme minutid kuulusid aga täielikult SK Tapale ning Endrik Jaanise kolme värava toel tehti 6:1 vahespurt ja võideti mäng 28:24.

Võitjate parimad olid Jaanis kaheksa, Trivo Vaigurand seitsme ning Marcus Rättel viie väravaga. HC Viimsi/Alexela poolelt said Jasper Arnover ja Georg Gustav Kont kirja kuus tabamust.

Karikamängudega jätkatakse järgmisel teisipäeval ning Tapa ja Viimsi selgitavad viimase finaalturniirile pääseja järgmisel reedel.

Põlva Serviti pääses eelmise aasta tiitlikaitsjana otse finaalturniirile ning ülejäänud kuus võistkonda loositi omavahel paari ja selgitavad kahe mängu kokkuvõttes ülejäänud kolm nelja hulka pääsejat.

Toimetaja: Maarja Värv

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