Tiitlikaitsja Serviti alustas Balti liigas Leedu turneed kaotusega

Serviti alustas kohtumist võõrustaja Dragunase vastu hästi, minnes Carl-Eric Uibo kahe järjestikuse tabamuse toel 2:0 juhtima. Kodumeeskond vastas kolme väravaga, haarates seitsmendal minutil 3:2 eduseisu.

Järgnes tasavägine, punkt-punktis mäng kuni Serviti suutis 13. minutiks kasvatada eduseisu kolmeväravaliseks numbritega 9:6. Leedu klubi ei lasknud Servitil siiski eest minna ning kolm minutit hiljem oli seis taas viigis. Võrdne heitlus jätkus, kuid Serviti suutis initsiatiivi enda käes hoida: Tõnis Kase ja Mathias Rebase tabamused viisid Põlva meeskonna 23. minutiks taas 14:11 ette. Kassi-hiire mäng kestis poolaja lõpuni välja, kui Dragunas vähendas vahemaa ühe värava peale. Vaheajale mindi Serviti 16:15 eduseisul.

Teisel poolajal jõuvahekord vahetus. Kuni 38. minutini hoidis Serviti mängu enda kontrolli all, ent Dragunase ründelahendused olid üha konkreetsemad ning Põlva meeskond, kes peab nädalavahetusel mängima ilma Hendrik Varuli ja Kermo Saksinguta, hakkas näitama väsimuse märke. Lisaks pidurdasid Serviti rünnet Alfred Timmo kaks kaheminutilist eemaldamist. 40. minutil oli seis 21:24 Serviti kahjuks, siis kümme minutit hiljem oli kaotus jätkuvalt kolmeväravaline ning kohtumine lõppes tulemusega 28:32.

Serviti resultatiivseimad olid Tõnis Kase üheksa, Ülljo Pihus viie ja Carl-Eric Uibo nelja väravaga. "Teisel poolajal sai meil ilmselt jaks otsa. Rünnakul ei leidnud enam loogilisi lahendusi ja vastased jooksid meile kiireid väravaid. Homme tuleb targalt mängutempot valida ja realiseerimist parandada," lausus laupäevane üleplatsimees Kase.

Pühapäeval kohtub Serviti Vilniuse VHC Šviesaga. Avavile kõlab kell 16.30.