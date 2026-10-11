Võimas lõpuspurt tõi Mistrale Balti liigast neli punkti

Tiheda perioodi ees seisva Tallinna Mistra kalendrisse mahub kahe nädala sees kaks Balti liiga kohtumist, eurosarja teise ringi mängud Soome klubi BK-46-ga ning nende vahel tuleb pidada veel tähtsad lahingud Viljandi HC/LEONHARD WEISS-iga karikavõistluste finaalturniiri koha eest.

Laupäevane esimene kohtumine Läti klubi ZRHK vastu algas Mistra jaoks tehnilise praagiga, kuid Mikael Mäkela tõrjed eestlaste väravas ning Arno Vare resultatiivne mäng teises otsas viis nad siiski 23. minutiks 13:6 ette. Lätlased tegid seejärel väikese vahespurdi, kuid poolajaks säilitasid võõrustajad 15:10 eduseisu.

Kuigi ka teisel poolajal oli Mistra kohati hädas realiseerimisega, siis nende väravavahi jätkuvate tõrjete abil suudeti kümme minutit enne lõppu 23:16 ette asuda ja kohtumise viimased hetked olid juba vormistamise küsimus. Mõlemad meeskonnad said kogu oma pinki mängitada. Arno Vare sai lõpuks kirja üheksa, Rauno Kopli kuus ning Serhii Orlovskyi viis väravat.

"Balti liiga kogemus annab kõvasti juurde," ütles sel sügisel harvanähtava üleminekuna Soomest Eesti kolinud põhjanaabrite koondise väravavaht Mikael Mäkela. "Kui Soomes olin harjunud maksimaalselt mõnetunnise sõiduga, siis siin tuleb ka ette võtta seitsmetunniseid bussisõite Leetu."

Pühapäevases kohtumises alustati küll võrdselt, kuid siis tegi Läti meeskond ASK/MSG 10:4 vahespurdi ning saavutas poolaja lõpuks 16:10 eduseisu. Vaatamata Serhii Orlovskyi resultatiivsele mängule ei suudetud vahet vähendada ning 40. minutil oldi endiselt 21:15 taga.

Seejärel tugevdas Tallinna meeskond aga oma kaitset ning vaid kümme minutit hiljem oli tablool seis 21:22. Mängu viimased minutid olid äärmiselt tasavägised ning vahe pendeldas pidevalt viigi ja üheväravalise edu vahel. Minut enne lõppu oli Arno Varel kasutada karistusvise, millega ta oma meeskonna 29:28 ette viis. Seejärel jäi rünnakuõigus vastastele, aga nad skoorida ei suutnud ja see jäi ka lõpptulemuseks.

"Kuigi on kohti, kus individuaalselt oleks võinud ka parem olla, siis üldpildis võib rahul olla," jätkas laupäeval ilusaid esitusi näidanud puurilukk pärast esimest kohtumist. "Meeskonna mänguvorm oli laupäeval hea, kuid loomulikult on ehitusprotsess veel pooleli. Laupäeval ei suutnud me kuidagi viimast naela planku lüüa, kuid saime punktid kätte. Pühapäeval suutsime end lõpus kokku võtta ja tuleb lihtsalt tiheda perioodiga edasi minna."

Mistra jätkab nüüd juba kolmapäeval tähtsa kohtumisega Viljandi HC vastu karikavõistlustel, kus kahe mängu kokkuvõttes selgitatakse finaalturniirile pääseja. Juba laupäeval jätkatakse eurosarja teises voorus avakohtumisega Soome klubi BK-46 vastu.