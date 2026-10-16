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Mistra sai punktid kirja nii ühisliigas kui ka kodustel meistrivõistlustel

Käsipall
Mistra alistas SK Tapa.
Mistra alistas SK Tapa. Autor/allikas: Joonas Kuuskla/Mistra
Käsipall

Mistra käsipallinaiskond võttis Eesti-Läti ühisliiga ja Eesti meistrivõistluste ühisarvestuses kodusaalis võidu, alistades neljapäeval SK Tapa tulemusega 26:20 (15:9).

Mistra asus kohtumise alguses juhtima Annabel Aaviku ja Maarja Põldveri väravatest 3:0. Tapa rünnakul oli raskusi lahenduste leidmisega ning esimese väravani jõuti alles kuuendal minutil, mil täpne oli Marjette Maie Müntser. Seisul 6:1 kasutas Tapa minutilist mõtlemisaega, kuid alguses sisse jäänud vahe andis Mistrale võimaluse avapoolaega kontrollida ja minna puhkepausile eduseisus 15:9.

Teisel poolajal üritas Tapa vahet vähendada, kuid Mistra väravavahi Veronika Fomina stabiilne tegutsemine hoidis vastased turvalises kauguses ega lubanud mängu pööret tuua.

Kohtumise pingelisem hetk saabus 54. minutil, kui Mistra mängija Aleksandra-Jennifer Mednikova sai punase kaardi. Seisul 23:18 oli Tapal arvuline ülekaal, kuid Mistra reageeris minutilise vaheajaga, korrastas read ja suutis vähemuses olles kaitses seista ning rünnakud realiseerida. Sellega kindlustati lõplikult võidupunktid.

Mistra mängija Merili Heinla sõnul alustas naiskond kohtumist hästi: "Suutsime kaitses agressiivselt mängida ja tänu sellele saime lihtsaid väravaid. Teise poolaja alguses lasime kaitses jala lõdvaks ja ei suutnud ise ära realiseerida. Kuna meil on sel hooajal palju uusi noormängijaid, siis peame nendega kokkumängu veel lihvima. Lõpus leidsime oma käigu uuesti ülesse ja võtsime vajaliku võidu."

Mistra väravavaht Veronika Fomina tõrjus 33 viskest 18 (tõrjeprotsent 55%). Tapa poolel sai Gerda Staal-Allik kirja 13 tõrjet 39 viskest (33%). Mistra resultatiivseimad olid Maarja Põldver kaheksa ja Annabel Aavik seitsme väravaga, Tapa parimana sai kuus tabamust kirja Karina Kuul.

Eesti-Läti ühisliiga teine mänguperiood jätkub 28. oktoobril kell 19:00 Tapa Spordihoones, kus väljakule astuvad SK Tapa ja KPK Mella.

Eesti-Läti liiga tabeliseis: 1. RSU 6 punkti (3 mängust), 2. Mistra 6 p (4), 3. Latgols 6 p (3), 4. Tapa 4 p (4), 5. Mella 4 p (4), 6. Jekabpils 2 p (3), 7. Tabasalu 0 p (4), 8. Salaspils 0 p (3).

Toimetaja: Henrik Laever

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