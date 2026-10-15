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Mella naiskond sai tasavägises kohtumises jagu Tabasalust

Käsipall
Mella sai ühisliiga ja meistriliiga tabelisse kirja võidupunktid.
Mella sai ühisliiga ja meistriliiga tabelisse kirja võidupunktid. Autor/allikas: Joonas Kuuskla/Mistra/Arhiiv
Käsipall

Käsipalli naiste Eesti-Läti ühisliiga ja meistriliga arvestusse läinud mängus kohtusid kolmapäeval Kristiine spordihallis Käsipalliklubi Mella ja HC Tabasalu. Kohtumine lõppes koduvõistkonna Mella 27:23 (13:12) võiduga.

Mäng algas mõlema naiskonna poolt skoorivaeselt ning esimese kahe minuti jooksul väravateni ei jõutud. Kohtumise esimese tabamuse tegi Mella mängija Laura Antonova, millele Tabasalu vastas Hannah Männa väravaga.

Kogu esimese poolaja jooksul kulges mäng tasavägiselt ja punkt-punktis. Kumbki naiskond ei suutnud sisse rebida suuremat kui kaheväravalist edu. Tabasalu hoidis mängu tasakaalus tänu Janette Vihandi ja Kertu Kopti tabamustele, kuid vaheajale mindi Mella üheväravalises eduseisus, kui poolaja viimase värava viskas Anastasija Bušina.

Teise poolaja alguses suutis Tabasalu seisu viigistada 13:13, kuid Mella tegi spurdi ning nihutas Oksana Nikora ja Anastassia Volkova väravatest vahe nelja värava peale. Tabasalu võitles end 47. minutiks Janette Vihandi väravast uuesti viigini 20:20.

Mängu viimane veerandtund kuulus aga Mellale. Otsustavatel hetkedel tegid Diana Laossaar ja Oksana Nikora skoori, samal ajal kui Tabasalu rünnakud peatusid Valeria Sohhina tõrjete taga, kes sai mängu jooksul kirja 12 tõrjet. Mella võidunumbrid vormistas lõpuminutitel Kristina Fedorova.

Mella mängija Anastassia Volkova ei jäänud meeskonna esitusega täielikult rahule: "Ei olnud meie parim mäng. Häid hetki oli pigem vähe. Palju viskasime mööda, mistõttu tekitasime endale rohkem probleeme ja pidime rohkem tööd tegema. Kaitset peame samamoodi parandama, lasime vastase siiski liiga kergelt viskele."

Laura Antonova viskas Mella parimana kaheksa väravat. Tabasalus särgisid olid viie väravaga resultatiivseimad Kertu Kopti ja Hannah Mänd.

Neljapäeval lähevad vastamisi Mistra ja SK Tapa/Tapa valla Spordikool.

Toimetaja: Henrik Laever

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