Viljandi ja Kehra pääsesid karikavõistlustel poolfinaali

Viljandi püsis Tallinna Mistra vastu esimesel veerandtunnil minimaalses eduseisus või viigiseisus. Pärast Danel Žigadlo väravat, mis viis Mistra 7:4 juhtima, võttis Viljandi aja maha. See aitas neil mängu tasakaalustada ja poolaja lõpuks viigini jõuda.

Teise poolaja esimesed kümme minutit möödusid taas punkt-punkti heitluses. Murdehetk saabus 42. minutil, mil Johannes Pertelson viis kahe järjestikuse väravaga Viljandi ette 16:14. See sundis Mistra meeskonda võtma minutilise vaheaja. Mistra suutis vahe kinni nõeluda ja 48. minutil Arno Vare väravast seisuks 19:19 viigistada. Kohe pärast seda sai Rauno Kopli kaheminutilise karistuse, mis andis Viljandile arvulise ülekaalu, kuid Viljandi ei suutnud seda ära kasutada. Järgnes Chris-Robin Krabi kaheminutiline karistus Viljandi poolelt, mis võrdsustas jõudude vahekorra.

Kohtumise viimane viigiseis 21:21 fikseeriti 54. minutil Sten Maasalu värava järel. Pärast seda tegi Mistra otsustava spurdi. Daniel Adamberg viis Mistra uuesti juhtima ning järgnenud minutitel tegi Mistra väravavaht Mikael Mäkelä olulisi tõrjeid, sealhulgas Serhii Dubovyki ja Sten Maasalu visetele. Sander Slivin ja Daniel Adamberg vormistasid Mistra kolmeväravalise edu (25:21), mida Viljandi viimasel minutil enam tagasi mängida ei suutnud. Otsustavaks sai väravavahtide töö, kus Mistra väravavahi tõrjete efektiivsus oli 46 protsenti Viljandi 27 protsendi vastu.

Hoolimata kaotusest pääses Viljandi ikkagi edasi poolfinaali, sest avamängus suudeti oma paremus maksma panna numbritega 27:19. "Esimeses mängus õnnestusid kõik mängud algusest peale. Rasmus tassis meid väravas, rünnakul realiseerisime kõrge protsendiga, siis täna läks algusest peale mäng punkt-punkti. Kuigi teise poolaja alguses saime sisse isegi väikese edu, siis mõned vahetused, väike rütmi muutus, mis muutis pilti, aga kokkuvõttes liikusime edasi," rääkis Viljandi kapten Karl Roosna.

Mistra edukaim väravaviskaja oli Arno Vare üheksa väravaga, Danel Žigadlo panustas võitu neli väravat. Viljandiresultatiivseim oli Johannes Pertelson viie väravaga, lisaks said kolm väravat kirja Serhii Dubovyk, Sten Maasalu ja Ott Varik.

HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi ja Mustamäe Käsipalliklubi vaheline kohtumine kujunes ühepoolseks ning lõppes Kehra 49:17 (25:6) võiduga. Kehra asus 7. minutiks juhtima 5:2. Pärast Karl Kõveriku väravat, mis tegi seisuks 6:2, võttis Mustamäe küll minutilise vaheaja, kuid mängupilti see muudatust ei toonud.

Mustamäe rünnakud takerdusid Kehra kaitsesse ja väravavahtide tõrjetesse. Kehra tegi poolaja keskel pika väravate seeria ning Martin Kikkase ja Sigmar Seermanni tabamused viisid kodumeeskonna vaheajale 19-väravalises eduseisus.

Kohtumise viimastel minutitel vormistas Kehra oma eduseisuks pea viiskümmend väravat. Viimasel sekundil realiseeris Mustamäe mängija Lennart Lippus seitsme meetri karistusviske, mis pani mängule punkti.

Võitjate resultatiivseimad olid Martin Kikkas üheksa väravaga ja Sigmar Seermann seitsme väravaga. Mustamäe meeskonna tulemuslikumad olid Hubert Lippus ja Tomi Suurorg, kes mõlemad viskasid neli väravat. Kehra jäi kahe mängu kokkuvõttes peale 90:33.

Viimase edasipääseja selgitavad reedel SK Tapa ja HC Viimsi/Alexela. Avamängu võitis Tapa tulemusega 28:24. Eelmise aasta karikavõitja Põlva Serviti on koha nelja parema seas juba kindlustanud.