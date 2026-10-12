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Käsipalli Eesti karikavõistlused algavad intriige täis vastasseisuga

Käsipall
Viljandi HC (kollases) ja Mistra (rohelises) selgitavad ühe karikavõistluste finaalturniirile pääseja
Viljandi HC (kollases) ja Mistra (rohelises) selgitavad ühe karikavõistluste finaalturniirile pääseja Autor/allikas: Arvi Sirm/Mistra
Käsipall

Pärast rasket Balti liiga nädalavahetust algavad sel nädalal käsipalli Eesti meeste käsipalli karikavõistlused, kus osaleb sel hooajal seitse meeskonda: Põlva Serviti, Tallinna Mistra, Viljandi HC/Leonhard Weiss, HC Kehra/Horizon Pulp&Paper, HC Viimsi/Alexela, SK Tapa ja Mustamäe Käsipalliklubi.

Kui viimastel aastatel on karikavõistlused olnud peamiselt meistriliiga klubide pärusmaa, siis sel sügisel osaleb ka üks esiliiga meeskond – Mustamäe KPK otsustas tiimi kõrgema sarja meeskondade vahel proovile panna. Põlva Serviti pääseb eelmise aasta tiitlikaitsjana otse finaalturniirile ning ülejäänud kuus võistkonda loositi omavahel paari ja selgitavad kahe mängu kokkuvõttes ülejäänud kolm nelja hulka pääsejat.

Karikavõistluste mängudega alustatakse sel nädalal ning korduskohtumised peetakse järgmisel nädalal.

Viljandi HC/Leonhard Weiss kohtub Tallinna Mistraga

Möödunud nädalavahetusel Balti liigas Leedu ja Läti klubide vastu võidelnud Viljandi HC ja Mistra ning vastavalt ühe ja kaks võitu võtnud meeskondade omavaheline lahing on üks viimaste aastate intrigeerivamaid.

Eelmisel hooajal liikusid Karl Roosna ja Rasmus Ots Viljandist Mistrasse ning naasid sel sügisel oma kodulinna. Tallinna meeskonna postide vahele asus Soome koondise väravavaht Mikael Mäkela ning lõuna-eestlaste rivisse naasis möödunud nädalavahetusel ka Ott Varik.

Eelmisel neljal hooajal on meistriliiga poolfinaalides omavahel vastamisi mindud ning Põlva Serviti seljataga põnevaid lahinguid peetud.

Mõlemad meeskonnad võitsid kaks nendest seeriatest. Sel hooajal veel omavahel kohtutud ei ole, kuid arvestades fakti, et tiimid osalevad nii meistrisarjas kui ka Balti liigas, siis tulevad kaks matši on vaid esimene osa eesootavast saagast.

HC Kehra sai vastu esiliigas palliva Mustamäe KPK

Meistriliigat kahe võidu ning sama arvu kaotustega alustanud Horizoni mehed said vähemalt paberil kindlasti suurima loosiõnne osaks, kui neile loositi vastu madalamas sarjas osalev Mustamäe KPK. Tallinna meeskond, kelle eesotsas on sel hooajal endine meeste koondise juhendaja Martin Noodla, otsustas oma noore koosseisu meistriliiga meeskondade vahel proovile panna.

"Eesmärk on ikka noortele kuttidele anda tulevikuks innustust ning võimalus kogeda Eesti tippude vastu mängimist," põhjendas Mustamäe KPK eestvedaja ning treener Andres Joosep. "Tegelikult on ju üle maailma karikavõistluste formaadis kaasas ka madalamate liigade tiimid ning see pakub põnevust. Loodetavasti innustame ka teisi esiliiga meeskondi taas karikavõistlustega liituma. See peaks ju kõigile asja natukene huvitavamaks tegema."

Viimase finaalturniirile pääseja selgitavad SK Tapa ja HC Viimsi/Alexela

Meistriliigat vastavalt ühe võidu ja kolme kaotusega ning nelja kaotusega alustanud SK Tapa ja HC Viimsi on juba sel sügisel korra omavahel vastamisi läinud, kui 22. septembril suutsid lääne-virulased kodupubliku ees samad vastased Marcus Rätteli, Endrik Jaanise ja Andre Ansipi kuue värava abil kindlalt 34:24 alistada.

Toimetaja: Maarja Värv

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