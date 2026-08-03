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Fritz rõõmustas kodupublikut tiitlivõiduga

Tennis
Taylor Fritz.
Taylor Fritz. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Tennis

Washingtonis toimunud ATP 500 taseme tenniseturniiril triumfeeris maailma üheksas reket Taylor Fritz.

Äsja USA esireketi staatuse tagasi saanud Fritz alistas esmaspäeval toimunud finaalis 7:6 (2) 6:4 tulemusega noore hispaanlase Rafael Jodari (ATP 15.). 

Esimeses setis kumbki mees servimurret ei teinud ning võitja selgus alles kiires lõppmängus, kus Fritz haaras 4:1 eduseisu ja võitis 7:2.

Teise seti alguses murdis ameeriklane kaks korda Jodari pallingu, aga hispaanlane murdis neljandas geimis vastu ja oli uuesti lähedal kümnendas geimis. Fritz raiskas pikale veninud kümnendas geimis neli matšpalli, seisis seejärel silmitsi ühe murdepalliga, aga suutis selle tõrjuda ja viiendal katsel vormistada matšivõidu.

Fritz teenis kodupubliku silme all oma 11. ATP tiitli üksikmängus. Seejuures oli ta ATP 500 või kõrgema tasemega turniiril tiitlivõiduta olnud ligi neli aastat. Järgmises maailma edetabelis hüppab Fritz koha võrra kõrgemale kaheksandaks, Jodar tõuseb nelja koha võrra 11. reale.

Toimetaja: Henrik Laever

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