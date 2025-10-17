Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

2019. aasta suusaalade maailmameistrivõistlustel Seefeldis võeti Austria ja Saksa politsei ühisoperatsiooni "Aadrilaskmine" käigus kinni viis suusatajat, nende seas eestlased Karel Tammjärve ja Andreas Veepalu, keda kahtlustati veredopingu tarvitamises. Neist Veerpalu pole siiani selgitusi jaganud, küll aga sai "Pealtnägija" enda käsutusse Austria politsei uurimisdokumendid, kus muuhulgas ka Veerpalu ülekuulamismaterjalid.

Suusatajad vahistati Seefeldis 27. veebruari hommikul, Veerpalu andis Innsbrucki politseijaoskonnas ütlusi 28. veebruari õhtul. "Kuna ma ei valda saksa keelt piisavalt hästi, tagatakse mulle eesti keele tõlk. Soovin anda nüüd ütlusi kuriteo toimepanekus kahtlustuse kohta," ütles Veerpalu, kes kirjeldas ülekuulamisel, kuidas käis veredopingu tegemine.

Inimestest nimetas Veerpalu ülekuulamisel vaid nüüdseks süüdi mõistetud Saksa dopinguarsti Mark Schmidti ja tema abilisi, eestlaste osalusest ta ei rääkinud.

Järgnevalt Veerpalu ülekuulamine, mis on saksa keelest tõlgitud eesti keelde:

Kas saate nimetada isikuid, kes teostasid teile veredopingut?

Saan peast nimeliselt kaks inimest nimetada. Isikute nimed on Mark Schmidt ja teise isiku puhul on tegemist naisega, keda ma tunnen kui Dianat.

Teile näidati kuut pilti, millel on kujutatud inimesed. Kas tunnete piltidel ära isikud, kes teostasid teile veredopingut?

Vastus: Pildil 1 ja 2 tunnen kindlalt ära Mark Schmidti. Pildil 3 tunnen kindlalt ära Diana. Pildil 4 ja 6 olevad isikud on mulle täiesti tundmatud. Pildil 5 tunnen ära isiku, keda ma tunnen kui Dirki. Dirki olen ma paar korda kohanud, ta on mulle veredopingut teinud. Ta on seejuures teinud veresisestamist ja -väljavõtmist. Minu tunde järgi oli Mark ülemus ning Dirk ja Diana tema abilised.

Kas saate kirjeldada, kuidas toimus veredoping läbi nende teie poolt tuvastatud isikute?

Esimest korda suvel 2017 võeti mult paaril korral – täpset arvu ma enam ei mäleta – vaheldumisi Dirki ja Diana poolt verd välja. Selle verega loodi mulle veredepoo. See tähendab, et sel puhul oli tegemist verega, mis mulle hiljem hooaja jooksul võistluste ajal jälle tagasi sisestati. Need väljavõtmised toimusid lennujaama hotellides Berliinis ja võimalik ka, et Münchenis. Müncheni puhul pole ma päris kindel. Väljavõtmine toimus ainult hotellitubades.

Hotellitubades elasid ilmselt Diana ja Dirk. Ükskord toimus protseduur minu hotellitoas Berliinis, kuna ma viibisin kohtumise tõttu niikuinii Berliinis. Hotellide nimesid ma kahjuks ei mäleta. Hooajaks 2018/2019 ehk siis suvel 2018 toimusid samuti samalaadsed vere väljavõtmised minu depoo jaoks. Neid väljavõtmisi teostasid Mark Schmidt ja Diana. Need väljavõtmised toimusid Berliinis ja jällegi võib-olla Münchenis. Need olid jällegi hotellitoad vastavate lennujaamade läheduses, kus väljavõtmised toimusid. Konkreetseid hotellide nimesid ei mäleta ma kahjuks ka sel juhul.

Hooaja jooksul toimus veredoping nende minu poolt tuvastatud isikute kaudu järgmiselt. Vastava võistluse päeval sisestati mulle minu veredepoost verd tagasi ja pärast võistlust, veel samal päeval, võeti jälle välja. Vere väljavõtmised toimusid intravenoosselt.

Kuvatõmmis Andreas Veerpalu ülekuulamisest Autor/allikas: ERR

Konkreetsemalt teostasid hooajal 2017/2018 võistlustega seotuid vere sisestamisi ja väljavõtmisi võistluspäeval Mark Schmidt, Diana ja Dirk. Praegusel hooajal (ehk 2018/2019 – toim) viisid selliseid protseduure läbi ainult Mark Schmidt ja Diana. Konkreetselt meenub, et praegusel hooajal detsembris 2018 maailmakarikal Davosis enne ja pärast 15 km vabatehnikasõitu sisestas Mark Schmidt mulle verd ja pärast võistlust võttis jälle välja.

See protseduur toimus Mark Schmidti hotellitoas. See hotell asus toimumiskoha lähedal. Hotelli nime ei suuda ma meenutada. Mark Schmidt oli selle protseduuri ajal üksi minuga toas. Järgmine niisugune protseduur Mark Schmidtilt toimus praeguste (2019. aasta – toim) maailmameistrivõistluste ajal Seefeldis. Konkreetsemalt võistlussõidu päeval, milles ma osalesin. Selle sõidu täpset kuupäeva ei suuda ma peast öelda. Aga tegemist oli 30 km suusavahetusega sõiduga. Suusavahetusega sõidu päeval tegi Mark Schmidt mulle ainult vere sisestamise. See vere sisestamine toimus korteris, kus ma maailmameistrivõistluste ajal elasin, kortermajas ROSIMO Seefeldis. Mark Schmidt viis selle sisestamise läbi üksi. Ülekuulamist läbiviiva politseiametniku vaheküsimusele, kas kohal viibisid teised isikud, ei soovi ma midagi öelda.

Kui ma õigesti mäletan, toimus see vere sisestamine kunagi hommikul. 15 km klassikasõidu päeval praegusel (2019. aasta – toim) MM-il Seefeldis tegi mulle Diana enne võistlust vere sisestamise. Plaanitud vere väljavõtmine jäi ära, kuna vahepeal oli meie korterisse sisenenud politsei. Sisestamise teostas Diana üksi jällegi korteris kortermajas ROSIMO. Teiste isikute kohalviibimise kohta ei soovi ma jällegi midagi öelda.

Marki kohta saan, nagu juba mainitud, öelda, et ta oli mulle juba paaril korral vere sisestamisi ja väljavõtmisi hooaegadel 2017/2018 ja 2018/2019 maailmakarikavõistluste raames teinud. Ma ei suuda nende protseduuride kohta ja aega täpselt meenutada. Ma saan veel öelda, et need protseduurid toimusid hotellitubades, aga täpsemalt ei saa ma öelda.

Diana puhul suudan meenutada, et ta tegi maailmakarika ajal Lillehammeris praegusel hooajal (2018/2019 – toim) mulle minu poolt juba kirjeldatud protseduuri, nimelt veresisestamist enne võistlust ja vere väljavõtmist pärast võistlust. Ma sain Dianalt need protseduurid mõlemal murdmaasuusatamise sõitude päeval, kui ma õigesti mäletan, siis vastavalt 15 km klassika- ja 15 km vabatehnikasõit. Mõlemad protseduurid toimusid minu hotellitoas Lillehammeris. Protseduurid viis Diana läbi üksi, nii palju kui ma mäletan, ei viibinud kohal keegi peale Diana.

Diana kohta, nagu oli ka Marki kohta öeldud, meenub mulle vaid, et ta oli mulle veel paaril korral veresisestamist ja -väljavõtmist hooaegadel 2017/2018 ja 2018/2019 maailmakarikavõistluste raames teinud. Ka tema puhul ei meenu mulle täpselt protseduuride ajad ja kohad. Ma saan veel öelda, et protseduurid toimusid hotellitubades, aga täpsemalt ei saa ma öelda.

Kelle kaudu tutvusite Mark Schmidti, Diana ja Dirkiga?

Selle kohta ei soovi ma midagi öelda. Seda põhjendada ka ei soovi.

Kuidas te rahastasite neid dopingumeetmeid?

Selle kohta ei soovi ma midagi öelda. Seda põhjendada ka ei soovi.

Kas teate teisi sportlasi, kes Mark Schmidtilt, Dianalt ja Dirkilt veredopingut said?

Selle kohta ei soovi ma midagi öelda. Seda põhjendada ka ei soovi.

Teie juurest leiti palju erinevaid aineid, mille puhul tuleb veel kindlaks teha, kas tegemist on dopinguks sobivate ainetega?

Politseiametnik näitas mulle need ained ette. Tegemist on minu arvamuse ja teadmiste kohaselt legaalsete vahenditega. Kui politseil on selle kohta veel küsimusi, vastan ma nendele hea meelega. Sama kehtib ka andmete kohta elektroonilistel seadmetel, minu sülearvutil ja mobiiltelefonis ning erinevate kirjalike üleskirjutuste kohta, mis mult leiti.

Kuidas te suhtlesite protseduuride teostajate Mark Schmidti, Diana ja Dirkiga?

Suhtlemine ei toimunud minu kaudu, vaid kolmanda isiku kaudu, kelle nime ma nimetada ei soovi ja selle põhjust ka. Suhtlus toimus minu teada SMS-ide teel. Politseiametniku vaheküsimusele, kas minu puhul kasutati varjunime, vastan ma, et ma ei tea seda.

Juurdepääsuandmed minu mobiiltelefonile ja sülearvutile ütlen ma vabatahtlikult. Rohkem ei saa ma praegu öelda.