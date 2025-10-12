Monacolasest suurüllataja tegi Shanghais tenniseajalugu

X!

Shanghai Mastersi tenniseturniiri võitis suurüllatusena Monaco mängija Valentin Vacherot (ATP 204.), kes alistas finaalis prantslase Arthur Rinderknechi (ATP 54.) 4:6, 6:3, 6:3.

Kui esimeses setis õnnestus korra vastase palling murda Rinderknechil, siis teises Vacherot'l. Otsustavas setis asus Vacherot kohe murdega juhtima ja oli seti esimeses pooles lähedal ka teisele murdele, aga raiskas koguni seitse murdepalli.

Oma nõo Rinderknechi seti viiendas pallingugeimis asus ta 30:0 ja 40:15 juhtima ja võttis võidu teiselt matšpallilt, tehes ühtlasi tennise profiturnee ajalugu.

Alates turniirisüsteemi kehtestamisest 1990. aastal pole veel keegi nii madala edetabelikohaga tennisist Mastersi turniiri võitnud. Varem hoidis rekordit enda käes Borna Coric, kes oli 2022. aastal Cincinnatis triumfeerides maailma 152. reket.

Samuti sai Vacherot'st alles ajaloo kolmas kvalifikatsioonist alustanud mängija, kes suutnud Mastersi võitja: varem on sama suutnud Roberto Carretero 1996. ja Albert Portas 2001. aastal Hamburgis.

26-aastane Vacherot pole senise karjääri jooksul kordagi maailma edetabelis saja parema hulka kerkinud, aga peaks nüüd tõusma koguni 50 sekka. Slämmiturniiridelt on tal vaid üks osalus põhitabelites, langedes 2024. aasta Prantsusmaa lahtistel avaringis.

Toimetaja: Siim Boikov

