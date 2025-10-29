X!

Vürstiriigi tenniseajalugu teinud Vacherot sai nõost jagu ka Pariisis

Tennis
Valentin Vacherot (paremal) ja Arthur Rinderknech
Valentin Vacherot (paremal) ja Arthur Rinderknech Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Tennis

Kaks nädalat tagasi suurüllatajana Shanghai Mastersi tenniseturniiri võitnud Valentin Vacherot (ATP 40.) alistas tollase finaalivastase Arthur Rinderknechi (ATP 29.) ka Pariisi Mastersil.

Hooaja viimasel kõrgeima kategooria meeste tenniseturniiril läksid nõod vastamisi teises ringis ja Monacot esindav Vacherot oli Rinderknechist seekord ligi kolm tundi kestnud mängu järel üle 6:7 (9), 6:3, 6:4.

Shanghais esimese Monaco mängijana ATP turniirivõiduni jõudnud Vacherot tõrjus kolmapäeval Prantsusmaad esindava nõo 13 murdepallist 11, sooritas 32 äralööki ja tegi 14 lihtviga. Rinderknechi arvele jäi 26 äralööki ja 20 lihtviga.

Vacherot on nüüd oma viimasest 12 mängust võitnud 11 ja sel hooajal TOP50 mängijate vastu 11 mängust võitnud üheksa. Kolmandas ringis läheb ta vastamisi briti Cameron Norriega, kes alistas oma teise ringi vastasseisus üllatuslikult maailma esireketi Carlos Alcarazi.

Maailma üheksas reket Casper Ruud pidi kolmapäeval tunnistama sakslase Daniel Altmaieri (ATP 50.) 6:3, 7:5 paremust, tema läheb vastamisi üheksandana asetatud Felix Auger-Aliassime'iga. Kolm nädalat vigastuse tõttu audis olnud ja Pariisi turniiriks naasnud 34-aastane Grigor Dimitrov pidi enne kohtumist Daniil Medvedeviga õlavigastuse tõttu matšist loobuma.

Toimetaja: Anders Nõmm

