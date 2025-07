Rauno Paltser: unistus oli näha kolme eestlast Rally1 auto roolis

Lõuna-Eesti on täistuuridel valmistumas neljapäeval algavaks Rally Estoniaks. Viiendat korda kuulub Eesti ralli autoralli MM-sarja kalendrisse ning tänavu on kohal kõik tugevad sõitjad peale Sebastien Ogier.

Teisipäeval ja kolmapäeval tegelesid sõitjad kiiruslegendi koostamisega. Lõuna-Eesti kiiretel kruusateedel toimuva Rally Estonia kavas on seekord 20 kiiruskatset kogupikkusega 308 kilomeetrit.

Võistluskeskus paikneb traditsiooniliselt Tartus, Eesti Rahva Muuseumis ja selle ümbruses. Johannes Vedru külastas kolmapäeva hommikul võistluskeskust ja vestles pressijuhi Rauno Paltseriga.

"Praegu on energiavarud maksimumi peal. Kolmapäev on minu kui meediajuhi vaatest kõige kiirem päev, sest täna on meedia ohutuskoolitus, kus tehakse näiteks fotograafidele ülevaade, mida ja kus nemad peavad tegema, sest nemad pääsevad rallilindist ettepoole kui pealtvaatajad," alustas Paltser.

"Selle nädala alguses algas hooldusala ehitus. Tiimidel on eraldi meeskonnad, kes sellega tegelevad. Seda rahvast on siin olnud juba eelmise nädala lõpust. Sõitjad jõudsid siia erinevatel aegadel, aga esmaspäeval pidid kõik oma dokumendid välja võtma. Eile hommikul hakkas neil pihta rajakirjutamine, mida nad tegid ka täna," võttis Paltser kokku viimaste päevade sündmused.

Rally Estonia algab neljapäeva hommikul 4,08 km pikkuse testikatsega. Kui tavaliselt stardivad testikatsele kõigepealt Rally1 masinad, siis Eestis pääsevad esimestena rajale Rally2 masinad. "Kuna tehniline kontroll on Rally1 autodel kohe hommikul, siis sellepärast on see teistpidi. Testikatse algab kell 9.01, aga need, kes tahavad ainult Rally1 autosid näha, siis nemad võivad endal teleekraanid tööle panna või raja äärde koguneda alles 11.01-ks," avaldas Paltser.

Keda pidada Rally Estonia favoriitideks? "Viimaste rallidega on kindlasti intriigi juurde tulnud. Kui me vahepeal mõtlesime, et see rong hakkab nii-öelda ära minema, sest Evans oli teistest väga palju ees, siis tänaseks on punktivahe ikkagi väga väikeseks kahanenud ning Otil ja Martinil on siit kodurallilt minnes väga hea võimalus olla Soomes kohal MM-sarja liidritena. Kalle Rovanperä jaoks on see kindlasti hooaja lemmikralli. Ta on seda ka välja öelnud ning viimasel kolmel korral MM-sarja arvestuses võidutsenud. Otil ei saa lihtne olema, kindlasti tuleb põnev heitlus."

No prizes for guessing who's got the most support around here!



A few of the sights we spotted on Rally Estonia recce.#RallyEstonia #WRC pic.twitter.com/7scEkL3lVe — Hyundai Motorsport (@HMSGOfficial) July 16, 2025

Paltser lootis, et lisaks Tänakule saab Rally1 masina rooli istuda ka mõni teine eestlane. "Tegelikult oli unistus näha kolme eestlast, et iga tootja roolis oleks vähemalt üks olnud. Aga kui anda ühesõnaline vastus, siis põhjus, miks seda ei juhtunud, oli raha. Selle taha see jäi. Rally1 autoga startimine ei ole odav lõbu."

Rally2 arvestuses on stardijoonel koguni viis eestlast. "Selles arvestuses on ikkagi väga tugev konkurents. Valitsev Rally Estonia võitja Georg Linnamäe stardib, siis Robert Virves ja Romet Jürgenson. Üle tüki aja on ka Egon Kaur tagasi rajal, kes näitab alati head kiirust. Joosep Ralf Nõgene teeb samuti kaasa, pluss veel noorte arvestuses on Travis Pärs. Seega eestlasi jagub rajale ja nad kindlasti pakuvad konkurentsi. Virves ja Linnamäe on öelnud, et koht esikolmikus on nende jaoks miinimum, nii et nemad lähevad kindlasti võidu peale."

Nädalavahetuse jooksul on raja äärde oodata 50 000 rallifänni. "Tarmo Hõbe ja Urmo Aava on välja öelnud, et ootavad kuni 50 000. Ma ei oska viimaseid numbreid öelda, aga tean, et seis on positiivne ja rahvast on palju tulemas," märkis Paltser.

Rally Estonia algab neljapäeval, kui kell 9.01 algab testikatse ning kell 20.05 Eesti Rahva Muuseumi kõrval Raadimõisa pargis esimene kiiruskatse. Sündmuste käiku saab jälgida ERR-i spordiportaali ralliblogi vahendusel.