Paltser Tänaku tiitlivõimalustest: Ott ei anna kunagi alla

"Neljas etapp Kanaari saartel oli ikka väga pettumust valmistav Oti ja Martini ning Hyundai poolt vaadatuna. Kui mõtleme nüüd tagasi Portugali ralli reedesele võistluspäevale, siis seal oli Hyundail pool päeva kaksikjuhtimine ja Ott võitis lõpuks pooled kiiruskatsed. Kui neil ei oleks laupäeval seda roolivõimu probleemi tekkinud, siis nagu [rallivõitja] Ogier ütles, oleksid eestlased Portugalis võitnud," rääkis Paltser.

Portugali ralli andis lootust, et Hyundai suudab kruusateedel Toyotale vastu hakata. Järgmised kuus MM-rallit sõidetakse kõik kruusal. "Kui puhtalt Portugalile peale vaadata, siis saavad küll, aga igal rallil on erinevad teed. Mõned on aeglasemad ja mõned kiiremad kruusarallid. Võtame üks ralli korraga," märkis Paltser. "Aga nagu Ott ralli lõpus ütles, siis uus šassii on parem, sellega on võimalik Toyotale vastu saada. Samas roolivõimu probleem näitas, et Hyundai on ikkagi natukene õrn, et täielikult vastu saada."

Mida teeb nüüd Toyota vastusammuna? "Toyota auto on tugev. Selles ei ole kahtlust. Pigem on küsimus Hankooki rehvides. Hankook on MM-sarja uus rehvitarnija ning nüüdseks on sõitjad saanud viiel erineval pinnasel viis korda õppida ja kes kõige kiiremini õppis selgeks, tema sai teha parimad tulemused. Tänakul on see õnnestunud hästi, samas Rovanperä ütles, et tema ei ole hakkama saanud."

Paltser usub, et Tänakul on MM-tiitli teenimiseks kõik võimalused olemas. "Isegi pärast Kanaari saarte rallit ma ei öelnud, et nad ei sõida tiitlile. Täna sai näha, kuidas Ott ikkagi võttis selle teise koha ära ja ega võidust palju puudu ei jäänud. Ott ei anna kunagi alla."

Järgmine MM-etapp toimub kolme nädala pärast Sardiinias.