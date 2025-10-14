KUULA | "Võimla" küsis: miks Kalle Rovanperä vormeli rooli taha istub?

Sel nädalal kohtusid "Võimlas" Maarja Värv, Johannes Vedru ja Juhan Kilumets, kes võtsid kokku uudisterohke spordinädalavahetuse.

Mida võtta kaasa Eesti jalgpallikoondise 1:3 kaotusest Itaalia vastu? Kuidas kirjeldada tennise tippturniiril Shanghais aset leidnud üllatuste komplekti? Miks plaanib jooksutalent Femke Bol oma praeguse trumpala 800 meetri jooksu vastu vahetada?

Maarja ja Juhan käisid hiljuti erinevatel spordiga seotud konverentsil ning jagasid oma muljeid, sealhulgas tuli juttu ka Liikumisharrastuse kompetentsikeskusest.

25-aastane Kalle Rovanperä lõpetab rallisõitja karjääri. Kuulajatelt küsiti , mida kahekordse maailmameistri otsusest arvata.