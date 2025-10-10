Paolini sai esimest korda Swiatekist jagu, Sabalenka jätkas võimast seeriat

Swiatek kaotas vaid 65 minutit kestnud matšis 1:6, 2:6 itaallanna Jasmine Paolinile (WTA 8.), seejuures oli see Paolini esimene võit Swiateki üle – varem oli ta poolatarile kuuel korral kaotanud.

"Lõpuks ometi suutsin teda võita," rõõmustas Paolini, kes seni oli suutnud Swiateki vastu vaid ühe seti võita. "Olen enda tasemega äärmiselt rahul, enesetunne on suurepärane!"

Poolfinaalis läheb WTA finaalturniiri kohta jahtiv Paolini vastamisi maailma kolmanda reketi, ameeriklanna Coco Gauffiga, kes alistas 6:3, 6:0 sakslanna Laura Siegemundi (WTA 57.).

Varem on Gauff ja Paolini omavahel viiel korral mänginud, esimesel kahel korral jäi peale Gauff, aga viimsed kolm matši – kõik sel hooajal – on võitnud Paolini. Viimati mängisid nad augustis Cincinnatis, siis võitis Paolini kolmes setis.

Maailma esireket Arina Sabalenka oli veerandfinaalis 6:3, 6:3 üle Kasahstani esindavast Jelena Rõbakinast (WTA 9.), kunagi varem pole ta suutnud Rõbakinat kahes setis võita.

Ühtlasi pikendas Sabalenka enda võimast seeriat Wuhanis – varem kolmel korral sel turniiril võidutsenud Sabalenka on Wuhanis saanud nüüd 20 võitu (ja mitte ühtegi kaotust).

Seekordses poolfinaalis läheb ta vastamisi ameeriklanna Jessica Pegulaga (WTA 6.), kes sai 2:6, 6:0, 6:3 jagu tšehhitarist Katerina Siniakovast. Võiduga kindlustas Pegula ka koha WTA finaalturniiril.

Sabalenka ja Pegula on omavahel mänginud kümnel korral ja Sabalenka juhib mängudega 8:2, Pegula sai viimati Sabalenkast jagu 2023. aasta novembris.