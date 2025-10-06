X!

Rovanperä: meil hakkab tiitliheitluses aeg otsa saama

Autoralli
Kalle Rovanperä
Kahekordne autoralli maailmameister Kalle Rovanperä (Toyota) ütles, et peab hakkama paremaid tulemusi tegema, kui soovib oma auhinnakappi kolmanda MM-tiitli lisada.

Tänavusel autoralli MM-sarja hooajal kujunes enne Tšiili rallit välja selge esinelik, kes mahtus 13 punkti sisse. Paraku tabas Rovanperät ja Ott Tänakut (Hyundai) ebaõnn, mistõttu langesid nad tiitliheitluses Sebastien Ogier'st ja Elfyn Evansist (mõlemad Toyota) kaugemale: Ogier on 224 punktiga esikohal ja edestab Evansit kahe punktiga, Rovanperä on 203 punktiga kolmas ja Tšiilis vaid ühe punkti saanud Tänak 181 punktiga neljas.

"Hooaeg on jõudnud nii kaugele, et mõne katse võitmisest enam ei piisa. Me vajame tulemusi, sa kas teed hea tulemuse või ei tee," ütles Rovanperä ralliportaalile DirtFish.

Sel hooajal on jäänud pidada veel kolm rallit ning kõik on asfaldil: Kesk-Euroopa ralli (16.-19. oktoober), Jaapani ralli (6.-9. november) ning Saudi Araabia ralli (27.-30. november).

Rovanperä on sel hooajal asfaldil head tempot näidanud, Kanaari saarte rallil teenis ta maksimaalsed 35 punkti. "Meil peab asfaldil olema märksa parem tempo kui kruusal on olnud. Võib öelda, et oleme sel hooajal kruusa peal halvad olnud. Ma ei ole tempoga stabiilne ja seda on tulemustest ka näha," ütles soomlane.

"Me vajame puhtaid nädalavahetusi ja häid tulemusi," lõpetas Rovanperä.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

