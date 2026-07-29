Rovanperä teeb Soome ralli avakatse kaasa

Mull Soome MM-rallil oma esimese võidu saavutanud Kalle Rovanperä tuleb sel hooajal taas starti, kui läbib ajaloolise Toyota Corollaga ralli esimese publikukatse.

22-aastaselt esimest korda autoralli maailmameistriks tulnud ning järgmisel aastal saavutust korranud Rovanperä taandus pärast mullust hooaega autoralli MM-sarjast, aga tuleb sel nädalavahetusel kodusel rallil starti. Rovanperä läbib neljapäeval Harju publikukatse oma kaardilugeja Jonne Halttuneni ajaloolise Toyota Corollaga.

"Kahekordsed autoralli maailmameistrid ning mullu Soome ralli võitnud Kalle Rovanperä ja Jonne Halttunen ühendavad 75. Soome rallil taas jõud. Paar teeb Harju katsel demonstratsioonsõidu," teatasid korraldajad. "Nagu ikka, Rovanperä on rooli taga ja Halttunen on tema kaardilugeja. Nad alustavad oma sõitu kell 18.15, MM-ralli katse algab kell 19.05."

Halttunen kasutab sama Corollat Soome meistrivõistlustel.

Soome ralli testikatse toimub neljapäeva hommikul, samal õhtul peetakse ka kõnealune Harju kiiruskatse. Reedel peetakse üheksa kiiruskatset, millest viimane on Harju teine läbimine. Laupäeval toimub kaheksa katset ning pühapäeval läbitakse Himos-Jämsä kaks korda. Kokku läbitakse 20 katsega 316,6 kilomeetrit.

Rallile on registreerunud viis Eesti ekipaaži, nende hulgas ka sel hooajal WRC2 arvestuses kolmest rallit kolm võitnud Robert Virves ja Jakko Viilo (Škoda).