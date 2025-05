Kostjuk surus kodakondsust vahetanud Kasatkina kätt: hindan tema julgust

Äsja 28. sünnipäeva tähistanud Kasatkina pole sünnimaad väisanud ligi kolm aastat, kui avaldas 2022. suvel, et on suhtes endise iluuisutaja, Tallinnas sündinud Natalja Zabijakoga ning mõistis samas intervjuus hukka Venemaa sõjalise sissetungi Ukrainasse. Märtsis võttis Kasatkina Austraalia kodakondsuse.

Ukraina sportlased ei ole pärast Venemaa sissetungi agressorriigi sportlastega kätt surunud, aga pärast reedest mängu said Kostjuk ja Kasatkina võrgu kohal kokku.

"Sõja algusest saadik ei ole ma Venemaa või Valgevene mängijatega kätt surunud, aga kui keegi räägib tõtt - nimetades Venemaad agressoriks - ning ka käitub vastavalt, väärib see austust. Darja Kasatkina on sõja vastu välja astunud ning vahetanud kodakondsust. See nõuab julgust ja hindan seda," kirjutas Kostjuk sotsiaalmeedias.

Kostjuk kohtub kolmandas ringis 24. asetusega Kanada tennisisti Leylah Fernandezega, neljandas ringis võib vastaseks tulla maailma esireket Arina Sabalenka. Maailma kolmas reket Coco Gauff alustas turniiri 3:6, 6:2, 6:1 võiduga teise kanadalanna, 18-aastase Victoria Mboko (WTA 156.) üle.