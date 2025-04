Austraalia tennisistina alustav Kasatkina: mul ei olnud palju valikut

27-aastane Kasatkina teatas eelmisel nädalal Austraalias alalise elamisloa saamisest ja tema kodukohaks on märgitud nüüdsest Melbourne. Sel nädalal Charlestonis algav WTA 500 kategooria turniiri on seetõttu tema jaoks teistsugune.

"See on minu esimene ametlik päev Austraalia mängijana," sõnas Kasatkina turniiri eel meediale ja lülitus seejärel sealsele kõnekeelele, kasutades reporterite kohta väljendit mates ehk kaaslased või semud.

"Ausalt öeldes tundub see küll teistmoodi, ma ei salga. See on minu jaoks emotsionaalne. Ma pean sellega harjuma. Aga ma olen väga õnnelik, et saan alustada uut peatükki, esindades suurel areenil Austraaliat."

Togliattis sündinud Kasatkina pole viimased kaks aastat senisele kodumaale naasnud pärast seda, kui tunnistas avalikult oma homoseksuaalsust. Samuti on ta üks väheseid mängijaid, kes on võtnud avalikult sõna sõjategevuse vastu Ukrainas.

Venemaa on kuulutanud LGBT liikumise ekstremistlikuks ja seksuaalse vähemuse eestkõnelejaid ähvardab kriminaalkaristus. Kasatkina ise on viimasel ajal elanud Dubais ja Hispaanias.

"Arvestades kõike seda, mis minu eelmisel kodumaal toimus, ei olnud mul palju valikut," põhjendas ta. "Olles avalikult gei, soovin olla mina ise ning pidin selle sammu astuma ja astusingi."

Seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas on Venemaa ja Valgevene mängijad viimased aastad esinenud neutraalsete sportlastena ehk mitte oma lipu all. Kasatkina sõnas, et peab seetõttu mängijate tutvustuste ajal uue olukorraga harjuma.

"Pean sellega pisut kohanema, sest mitu aastat ei kuulnud ma mitte midagi. Aga see on midagi toredat, millega harjuda," lisas ta.

Kasatkina võitis Charlestoni tenniseturniiri 2017. aastal ja jõudis mullu finaali, kus kaotas kohalikule mängijale Danielle Collinsile.