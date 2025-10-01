Swiatek kaotas tänavu teist korda otsustava seti nulliga

Navarro ei suutnud mängu esimeses geimis ära kasutada nelja murdepalli, Swiatek lubas siis ameeriklannal tema servil võita vaid ühe punkti, aga Navarro võitis siis neli geimi järjest. Teises setis servis poolatar kuus ässa, aga otsustavas setis võitis ta oma servil 24 punktist vaid 9.

Kogu kohtumise jooksul seisis endine esireket silmitsi 15 murdepalliga, millest päästis üheksa. Oma esimeselt servilt võitis ta 64 protsenti punktidest, aga tegi kogu kaks ja pool tundi kestnud mängu jooksul koguni 70 lihtviga.

Miljardäride perekonda sündinud Navarro jõudis sel hooajal WTA turniiri veerandfinaali kaheksandat korda, aga esmakordselt WTA 1000. Maailma esiviisikusse kuuluva vastase alistas ta karjääris neljandat korda. Swiatek seevastu on tänavu seti nulliga kaotanud kolm korda, kõigepealt aprillis Madridis Madison Keysile ning seejärel Prantsusmaa lahtiste finaalis Arina Sabalenkale, kus tema nullisett otsustas ka tiitli saatuse.

Navarro vastane veerandfinaalis selgub Marta Kostjuki ja Jessica Pegula vahelisest mängust. Üks suur üllatus juhtus Pekingis kolmapäeval veel, kui maailma 81. reket Sonay Kartal alistas neljanda asetusega Mirra Andrejeva samuti kaks ja pool tundi kestnud mängu järel 7:5, 2:6, 7:5. Tema vastaseks kaheksa parema seas on 26. asetusega tšehhitar Linda Noskova.

Alumise tabelipoole veerandfinaalid on Jasmine Paolini - Amanda Anisimova ning Eva Lys - Coco Gauff.