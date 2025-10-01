X!

Swiatek kaotas tänavu teist korda otsustava seti nulliga

Tennis
Iga Swiatek
Iga Swiatek Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

Maailma teine reket Iga Swiatek pidi Pekingis toimuval kõrgeima taseme naiste tenniseturniiril kaheksandikfinaalis tunnistama 16. asetusega ameeriklanna Emma Navarro 6:4, 4:6, 6:0 paremust.

Navarro ei suutnud mängu esimeses geimis ära kasutada nelja murdepalli, Swiatek lubas siis ameeriklannal tema servil võita vaid ühe punkti, aga Navarro võitis siis neli geimi järjest. Teises setis servis poolatar kuus ässa, aga otsustavas setis võitis ta oma servil 24 punktist vaid 9.

Kogu kohtumise jooksul seisis endine esireket silmitsi 15 murdepalliga, millest päästis üheksa. Oma esimeselt servilt võitis ta 64 protsenti punktidest, aga tegi kogu kaks ja pool tundi kestnud mängu jooksul koguni 70 lihtviga.

Miljardäride perekonda sündinud Navarro jõudis sel hooajal WTA turniiri veerandfinaali kaheksandat korda, aga esmakordselt WTA 1000. Maailma esiviisikusse kuuluva vastase alistas ta karjääris neljandat korda. Swiatek seevastu on tänavu seti nulliga kaotanud kolm korda, kõigepealt aprillis Madridis Madison Keysile ning seejärel Prantsusmaa lahtiste finaalis Arina Sabalenkale, kus tema nullisett otsustas ka tiitli saatuse.

Navarro vastane veerandfinaalis selgub Marta Kostjuki ja Jessica Pegula vahelisest mängust. Üks suur üllatus juhtus Pekingis kolmapäeval veel, kui maailma 81. reket Sonay Kartal alistas neljanda asetusega Mirra Andrejeva samuti kaks ja pool tundi kestnud mängu järel 7:5, 2:6, 7:5. Tema vastaseks kaheksa parema seas on 26. asetusega tšehhitar Linda Noskova.

Alumise tabelipoole veerandfinaalid on Jasmine Paolini - Amanda Anisimova ning Eva Lys - Coco Gauff.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

18:17

Swiatek kaotas tänavu teist korda otsustava seti nulliga

16:29

Karismaatiline Prantsusmaa tennisetäht lõpetab järgmisel aastal karjääri

10:37

Sinner kerkis taas Hiina lahtiste troonile

30.09

Sinner kohtub Pekingi finaalis USA tulevikutähega

30.09

Alcaraz pikendas Tokyos oma turniirivõitude seeriat

30.09

Gauff kindlustas pileti aastalõputurniirile

30.09

Lajal loobus Challengeri turniirist

29.09

Mark Lajal lõpetas senise treeneriga koostöö

29.09

Kolm matšpalli päästnud Pegula sai edasi, Swiatekil lihtne päev

29.09

Ruud osutas Alcarazile visa vastupanu

28.09

Võimas Alcaraz kordas oma võidurekordit ja pääses Tokyos poolfinaali

27.09

Lajal pidi endise juunioride esireketi paremust tunnistama

27.09

Alcaraz ja Sinner liikusid veerandfinaali

27.09

Lajal murdis Challengeri turniiril poolfinaali

26.09

Ostapenko kehv vorm sai Pekingis jätku, Gauff ja Anisimova võidukad

multimeedia

sport.err.ee uudised

20:59

Tartu Ülikool avas Eesti-Läti liiga hooaja magusa võiduga Kalev/Cramo üle

20:10

Kõrbederbi: WNBA finaali pääsesid Las Vegas ja Phoenix

19:38

Eestlased tulid seiklusspordi MM-il hõbedale

18:55

Evenepoelile polnud vastast ka EM-il, Eesti noortelt korralikud tulemused

18:17

Swiatek kaotas tänavu teist korda otsustava seti nulliga

17:28

Võrkpalli karikasari algas Tallinna Ülikooli võiduga esiliigarivaali üle

17:09

Järgmise aasta Rally Estonial on WRC klassis võistlemas teinegi eestlane

16:29

Karismaatiline Prantsusmaa tennisetäht lõpetab järgmisel aastal karjääri

15:30

FIFA asepresident: Iisraeli üle otsustagu ennekõike UEFA

14:47

Itaalia jalgpallinoored kurvastasid Eesti eakaaslasi lausa kaheksa korda

14:19

Falkenberg: kõige suurem tõenäosus on, et Venemaa lippu ei lehvi Milano Cortinas

13:15

Indoneesia võimleja suri treeningul saadud vigastustesse

12:43

Karol Mets naaseb koondisesse, koosseisus ka potentsiaalsed debütandid

12:22

Milano olümpiaküla anti korraldajatele üle, aga tööd veel jagub

11:32

Vetkal aitas Hollandis koduklubi viigini

11:06

Eestit esindab U-23 MM-il neli maadlejat

10:37

Sinner kerkis taas Hiina lahtiste troonile

10:12

Arand soovib Hiinas püsida vähemalt nelja hulgas

09:38

Liverpool lahkub Istanbulist haavatult

08:55

Jaapan noppis U-20 MM-il esimese edasipääsupileti

loetumad

14:19

Falkenberg: kõige suurem tõenäosus on, et Venemaa lippu ei lehvi Milano Cortinas

30.09

Venemaa hokitäht sõlmis NHL-i läbi aegade suurima lepingu

30.09

Bremeni esiväravavaht pole treeningutele naasnud

30.09

Real, Atletico ja Bayern lustisid Meistrite liigas

30.09

Suurbritannia jooksutreener sai kolme aasta pikkuse tegutsemiskeelu

29.09

VIDEO | Poolakas suusatas maailma kõrgeimast tipust alla

08:17

Dubai alustas Euroliigat võiduga, Barcelona ja Real kaotasid

30.09

Hästi alustanud Keila KK sai Riia VEF-ilt sugeda

17:09

Järgmise aasta Rally Estonial on WRC klassis võistlemas teinegi eestlane

30.09

Martin Dorbek: siht on ikkagi Eesti-Läti liiga võitmine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo