Kolm matšpalli päästnud Pegula sai edasi, Swiatekil lihtne päev

Tennis
Jessica Pegula
Jessica Pegula Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Tennis

Kõrgeima kategooria WTA tenniseturniiril Pekingis toimus tõeline põnevusmatš ameeriklanna Jessica Pegula ja briti Emma Raducanu vahel. Maailma teine reket Iga Swiatek võitis kuus geimi ning sai siis loobumisvõidu.

22-aastane Raducanu (WTA 32.) alustas matši võimsalt ning võitis esimesed kolm geimi, minnes seejärel veel juhtima 4:1. Üheksa aastat vanem Pegula (WTA 7.) jõudis veel geimi kaugusele, aga teenis kindla lõpuga 6:3 võidu.

Teises setis murdsid mõlemad ühe korra vastase pallingu ning sett kulges tasavägiselt kuni lõppmänguni, kus Raducanu kiirelt 5:2 juhtima läks. Pegula suutis viigistada, aga pidi seisul 5:6 matšpalli kaitsma. See õnnestus ja siis sai ameeriklanna ise setipalli, aga ei suutnud realiseerida. Raducanu sai veel seisul 8:7 ja 9:8 võimaluse võit vormistada, aga Pegula näitas sisu ja pööras seisu enda kasuks, viies 11:9 võiduga matši otsustavasse setti.

Seal sai aga briti jaks otsa ning karjääri kümnendat turniirivõitu jahtiv Pegula võitis kuus geimi järjest, realiseerides edasipääsu kaheksandikfinaali, kus teda ootab valgevenelanna Aliaksandra Sasnovitši (WTA 130.) alistanud ukrainlanna Marta Kostjuk (WTA 28.).

Turniiril kõrgeima asetuse saanud Iga Swiatek (WTA 2.) teenis colombialanna Camila Osorio (WTA 83.) vastu kuus geimivõitu järjest ning siis otsustas Osorio mängust loobuda. Swiatek läheb kaheksandikfinaalis kokku samuti loobumisvõidu saanud ameeriklanna Emma Navarroga (WTA 17.).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

