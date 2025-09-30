Gauff kindlustas pileti aastalõputurniirile

Gauff alustas kaheksandikfinaali tugevalt ja läks Bencic vastu 4:1 juhtima, aga šveitslanna vastas võimsalt ning võitis järgmised kuus geimi, et avasetis 6:4 võit realiseerida. Teine sett kulges tasavägiselt ja kuigi Bencicil õnnestus 3:3 viigiseisul murda, vastas ameeriklanna kohe samaga ja võitja selgus lõppmängus, kus Gauff esimese setipalliga 7:4 võidu võttis.

Otsustavat setti alustas ameeriklanna veel ühe murdega ning ta asus siis 2:0 juhtima ja ei loovutanud enam eduseisu, realiseerides kokkuvõttes kahe ja poole tunniga 4:6, 7:6 (4), 6:2 võidu.

Mullu Pekingis tiitli võitnud Gauffi ja Bencici vahel tekkis teises setis tuline arutelu, kui šveitslanna kurtis pukikohtunikule, et ameeriklanna meeskond segas tema servi. Gauff proovis sõna sekka öelda, aga šveitslanna ei tahtnud seda kuulda. "Keegi ei räägi sinuga! Ma olen sellisteks mängudeks liiga vana," ütles šveitslanna, kes surus siiski pärast matši võrgu juures Gauffi kätt.

Tiitlikaitsja Gauff kindlustas lisaks veerandfinaalikohale ka pileti WTA aastalõputurniirile, mis toimub novembris Riyadhis. Gauff rändab novembri alguses Saudi Araabiasse valitseva meistrina, lisaks temale on tänavu koha finaalturniiril kindlustanud Arina Sabalenka ja Iga Swiatek.