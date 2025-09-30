X!

Sinner kohtub Pekingi finaalis USA tulevikutähega

Tennis
Jannik Sinner.
Jannik Sinner. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Pekingis toimuval ATP 500 taseme tenniseturniiril lähevad kolmapäeval meesüksikmängu finaalis vastamisi maailma teine reket Jannik Sinner ja USA tulevikutäht Learner Tien (ATP 52.).

Kõrgeima asetusega Sinner jõudis Pekingis finaali kolmandat aastat järjest, kui alistas poolfinaalis kolmandana asetatud austraallase Alex de Minauri (ATP 8.) ligi kaks ja pool tundi kestnud lahingus 6:3, 4:6, 6:2. Sinneri jaoks oli tegu 11. järjestikuse võiduga de Minauri üle, seejuures ei ole austraallane ise saanud veel kordagi võidurõõmu tunda.

"Alex lõi vahepeal suurepäraselt, ka tõrjel oli ta väga hea. Minu serv töötas täna hästi, aga ta suutis selle siiski oskuslikult neutraliseerida. Ta liikus väga kiiresti ja kuna see väljak on kohati üsna aeglane, siis jõudis ta päris paljude pallideni. Oli väga raske kohtumine ja seetõttu olen lõpptulemusega väga rahul," sõnas Sinner matši järel.

Oma karjääri 21. ATP tiitlit ihkav Sinner kohtub finaalis 19-aastase ameeriklase Learner Tieniga, kes jõudis ATP tuuril esikohamängu esmakordselt. Tien sai poolfinaalis seisul 5:7, 7:5, 4:0 loobumisvõidu kaheksandana asetatud Daniil Medvedevil (ATP 18.). Kusjuures Tien pääses samasugusel viisil veerandfinaalist edasi, kui neljandana asetatud Lorenzo Musetti (ATP 9.) oli sunnitud reievigastuse tõttu andma loobumisvõidu.

"Mulle tundus, et Medvedevil tulid krambid peale. Olen seda ise kogenud ja see pole sugugi meeldiv. Soovin talle kiiret tervenemist. See ei ole kindlasti viis, kuidas tahaksin võita, aga mul on hea meel finaali jõuda. Olen väga elevil, et saan mängida Sinneri vastu," rääkis Tien.

Tänu edukale turniirile on Tien tõusnud jooksvas maailma edetabelis 36. positsioonile. Aasta alguses paiknes noor ameeriklane 120. kohal.

Toimetaja: Henrik Laever

