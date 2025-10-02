X!

Glinka murdis esimest korda maailma edetabelis 300 parema sekka

Tennis
Daniil Glinka
Daniil Glinka Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Värskes meeste tennise maailma edetabelis tõusis Daniil Glinka 39 kohta ja murdis esimest korda 300 parema sekka.

Eesti esireket Mark Lajal loovutas ühe koha ja paikneb nüüd 146. real, teine number Glinka kerkis aga 287. positsioonile. Glinkal läksid nüüd arvesse 21. septembris teenitud turniirivõidu punktid. Selleks, et pääseda slämmiturniiride kvalifikatsiooni, oleks vaja jõuda umbes 250 parema sekka.

Väikese tõusu tegid ka ülejäänud Eesti mehed. Kristjan Tamm tõusis 924., Markus Mölder 1166. ja Oliver Ojakäär 1283. kohale.

Maailma esireketina jätkab Carlos Alcaraz ja teisel kohal on jätkuvalt Jannik Sinner, nende edu järgmiste ees on mäekõrgune – Sinneri ja kolmandal kohal oleva Alexander Zverevi vahe on pea 5000 punkti.

Neljandaks tõusis Taylor Fritz, lükates Novak Djokovici viiendaks. Üks liikumine oli esikümnes veel, Alex de Minaur kerkis seitsmendaks ja hooaja juba lõpetanud Jack Draper langes kaheksandaks.

Naiste WTA edetabelit sel nädalat ei uuendatud, kuna eelmisel nädalal Pekingis alanud WTA1000 turniir kulmineerub sel nädalavahetusel.

Toimetaja: Maarja Värv

