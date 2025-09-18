Eesti tennisetippudel oli võidukas mängupäev

Eesti meeste esireket Mark Lajal, teine reket Daniil Glinka ja naiste esinumber Elena Malõgina jõudsid kõik neljapäeval veerandfinaali.

Prantsusmaal Saint-Tropez's toimuval Challenger 125 turniiril osalev Lajal (ATP 156.) teenis teises ringis loobumisvõidu kunagiselt maailma Top50 mängijalt Alex Molcanilt (ATP 203.). Eestlane kaotas avaseti 4:6, võitis teise seti 6:3 ja juhtis otsustavas setis 3:0, kui vastane otsustas edasisest mängimisest loobuda.

Lajal läheb veerandfinaalis vastamisi kohaliku mängija Hugo Grenier'iga (ATP 199.), kellele ta kaotas mullu Austraalia lahtiste kvalifikatsiooni avaringis.

Prantsusmaal Nevers'is peetaval ITF-i M25 taseme turniiril esimese asetuse saanud Glinka (ATP 313.) oli poolteist tundi kestnud matšis 6:2, 7:5 parem 17-aastasest Ferdinand Livet Novkirichkast (ATP 1741.). Glinka järgmine vastane on maailma edetabelis 638. real paiknev hollandlane Niels Visker.

Malõgina (WTA 440.) mängib Türgis Kayseris toimuval W15 taseme ITF-i turniiril, kus ta on põhitabelis esimesena asetatud. Neljapäeval sai ta teises ringis 6:0, 6:4 jagu ameeriklannast Shria Atturust (WTA 1317.) ning reedel ootab teda veerandfinaalis ukrainlanna Maria Bergen (WTA 1240.).