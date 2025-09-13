X!

Ostapenko kaotas Mehhikos teist aastat järjest samale mängijale

Tennis
Jelena Ostapenko
Jelena Ostapenko Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Tennis

Läti esireket Jelena Ostapenko on Mehhikos Guadalajaras peetaval WTA tenniseturniiril kaks aastat järjest pidanud tunnistama sama vastase paremust.

Ostapenko (WTA 24.) oli avaringis vaba ja kaotas siis teises ringis 4:6, 7:6 (6), 2:6 Kanadat esindavale Marina Stakusicile (WTA 155.). Aasta tagasi kaotas Ostapenko Guadalajaras samuti Stakusicile teises ringis ja ka toona kolmes setis. Stakusicile oli toonane karjääri esimene võit top20 mängija üle, nimelt paiknes Ostapenko siis 12. real.

Tänavu pidi Stakusic ühe päevaga kaks matši pidama ja veerandfinaalis jäi ta 2:6, 3:6 alla Colombia mängijale Emiliana Arangole (WTA 86.).

Poolfinaalis läheb Arango vastamisi prantslanna Elsa Jacquemot'ga (WTA 83.), kes on järjest saanud häid võite – avaringis alistas ta endise esikümnemängija Maria Sakkari (WTA 55.) koguni 6:2, 6:0, teises ringis sai 4:6, 6:3, 6:4 jagu turniiril esimesena asetatud belglanna Elise Mertensist (WTA 22.) ning veerandfinaalis alistas 3:6, 6:4, 6:4 sakslanna Tatjana Maria (WTA 51.).

Teises poolfinaalis kohtuvad tulevikutegijad – 19-aastane tšehhitar Nikola Bartunkova (WTA 228.) ja USA-d esindav 17-aastane Iva Jovic (WTA 73.), kes mõlemad pääsesid esimest korda WTA turniiril nelja parema sekka. Bartunkova alistas veerandfinaalis 7:5, 6:4 tiitlikaitsja, poolatari Magdalena Frechi (WTA 30.), Jovic ei lasknud end mõjutada ligi tunnisest vihmapausist ja päästis ühe matšpalli, alistades 20-aastase Andorra mängija Victoria Jimenez Kasintseva (WTA 123.) 6:3, 3:6, 7:6 (6). Seejuures oli Jimenez Kasintseva teises ringis alistanud turniiril teisena asetatud Veronika Kudermetova (WTA 26.).  

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

tenniseuudised

15:20

Eesti jäi paarismängu järel Mehhiko vastu kaotusseisu

14:22

Ostapenko kaotas Mehhikos teist aastat järjest samale mängijale

09:27

Nii Malõgina kui Seeman langesid paarismängus välja

12.09

Kapten Ivanov: Glinka vastane oli nagu ämblik, kes vaikselt oma võrku koob

12.09

Davise karikasari: Lajal võitis tasavägise avamängu, aga Glinka kaotas Uuendatud

12.09

Lajal kiitis võidu järel kodupublikut: nad tõid tähtsatel hetkedel energiat

11.09

Lajal avab Davise karikamatši Mehhiko teise reketi vastu

11.09

Seeman sai loobumisvõiduga poolfinaali

10.09

Endine maailma esireket sai dopinguametniku tõukamise eest tegutsemiskeelu

10.09

Malõgina kaotas Rumeenias avaringis

10.09

15-aastane Brasiilia tennisist tegi kodusel turniiril ajalugu

09.09

Seeman ja Malõgina alustasid ITF-i turniiril võidukalt

09.09

Ühendkuningriigi esireketi hooaeg sai vigastuse tõttu läbi

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

08.09

Glinka tõusis maailma edetabelis 300 parima piirile

multimeedia

sport.err.ee uudised

17:19

Kukkunud Marquez jäi tänavu esmakordselt sprindis pjedestaalikohata

16:35

Bol seekord ameeriklastest jagu ei saanud, põneva kuulitõuke võitis Crouser Uuendatud

16:23

Flora lõpetas Pärnu võiduseeria ja kerkis vähemalt mõneks tunniks liidriks

15:53

OTSEBLOGI | Tänak võitis märgadel teedel päeva kaks esimest katset Uuendatud

15:51

Serbia korvpallikoondise peatreener pani ameti maha

15:20

Eesti jäi paarismängu järel Mehhiko vastu kaotusseisu

15:01

Leverkusen lõpetas uue peatreeneri debüütmängu üheksakesi, kuid võidukalt

14:22

Ostapenko kaotas Mehhikos teist aastat järjest samale mängijale

13:52

"Spordipühapäevas" tuleb juttu kergejõustikust, rallist, korvpallist ja hokist

13:17

Noor Eesti iluuisutaja sai juunioride GP-etapil 19. koha

12:43

Mai Narva sai Usbekistani tippturniiril kolmanda võidu

11:45

Prokuratuur lõpetas Pohlaku kriminaalasja, konkurentsiamet peab veel otsustama

11:11

Tallinna maratoni poolmaratonil olid kiireimad Keenia jooksjad

10:49

Rebane: Duplantis on praegu maailma superstaar, ta on asendanud Bolti

09:58

Gouram tegi Saksamaal skoori ja kindlustas Herthale viigipunkti

09:27

Nii Malõgina kui Seeman langesid paarismängus välja

08:33

Tänak katkestamisest: seda on raske seedida

08:05

Tokyo MM-i esimesed kuldmedalid läksid Kanadasse ja Hispaaniasse

00:08

Kahekordne maailmameister Alaphilippe teenis Tudori särgis esimese võidu

12.09

Mõlemad Eesti paarid pääsesid U-18 EM-il alagrupist edasi

loetumad

15:53

OTSEBLOGI | Tänak võitis märgadel teedel päeva kaks esimest katset Uuendatud

08:33

Tänak katkestamisest: seda on raske seedida

16:35

Bol seekord ameeriklastest jagu ei saanud, põneva kuulitõuke võitis Crouser Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

12.09

Viis klubi nõudsid Pohlakult juba varem vastuseid: ta ei ole valmis õigluse eest võitlema Uuendatud

11:45

Prokuratuur lõpetas Pohlaku kriminaalasja, konkurentsiamet peab veel otsustama

12.09

Kauaaegne sponsor lõpetas jalgpalliliiduga koostöö

08:05

Tokyo MM-i esimesed kuldmedalid läksid Kanadasse ja Hispaaniasse

12.09

Taas võimsalt alustanud Saksamaa oli poolfinaalis Soomele liiast

12.09

Kilumets Tokyost: kergejõustikufännid peavad tööpäevast minuteid näpistama

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo