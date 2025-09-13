Ostapenko kaotas Mehhikos teist aastat järjest samale mängijale

Ostapenko (WTA 24.) oli avaringis vaba ja kaotas siis teises ringis 4:6, 7:6 (6), 2:6 Kanadat esindavale Marina Stakusicile (WTA 155.). Aasta tagasi kaotas Ostapenko Guadalajaras samuti Stakusicile teises ringis ja ka toona kolmes setis. Stakusicile oli toonane karjääri esimene võit top20 mängija üle, nimelt paiknes Ostapenko siis 12. real.

Tänavu pidi Stakusic ühe päevaga kaks matši pidama ja veerandfinaalis jäi ta 2:6, 3:6 alla Colombia mängijale Emiliana Arangole (WTA 86.).

Poolfinaalis läheb Arango vastamisi prantslanna Elsa Jacquemot'ga (WTA 83.), kes on järjest saanud häid võite – avaringis alistas ta endise esikümnemängija Maria Sakkari (WTA 55.) koguni 6:2, 6:0, teises ringis sai 4:6, 6:3, 6:4 jagu turniiril esimesena asetatud belglanna Elise Mertensist (WTA 22.) ning veerandfinaalis alistas 3:6, 6:4, 6:4 sakslanna Tatjana Maria (WTA 51.).

Teises poolfinaalis kohtuvad tulevikutegijad – 19-aastane tšehhitar Nikola Bartunkova (WTA 228.) ja USA-d esindav 17-aastane Iva Jovic (WTA 73.), kes mõlemad pääsesid esimest korda WTA turniiril nelja parema sekka. Bartunkova alistas veerandfinaalis 7:5, 6:4 tiitlikaitsja, poolatari Magdalena Frechi (WTA 30.), Jovic ei lasknud end mõjutada ligi tunnisest vihmapausist ja päästis ühe matšpalli, alistades 20-aastase Andorra mängija Victoria Jimenez Kasintseva (WTA 123.) 6:3, 3:6, 7:6 (6). Seejuures oli Jimenez Kasintseva teises ringis alistanud turniiril teisena asetatud Veronika Kudermetova (WTA 26.).